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台中潭子民生街打通至福貴路 拚明年1月底完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區民生街延伸福貴路多年遲未開通，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今日邀集相關單位前往會勘。記者余采瀅／攝影
台中市潭子區民生街延伸福貴路多年遲未開通，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今日邀集相關單位前往會勘。記者余采瀅／攝影

台中市潭子區民生街延伸福貴路多年遲未開通，立委楊瓊瓔向內政部營建署協調納入「生活圈道路計畫」補助，中市府先前已完成用地取得，8月19日將動工打通道路串聯，總經費約4400萬元，完工後將可打通潭子栗林里的交通瓶頸，有效紓解東二巷塞車情況。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今日邀集相關單位前往會勘，楊瓊瓔說，潭子區有許多關鍵巷道尚未打通，常有塞車情況，栗林里民生街與福貴路目前僅有人行便道連結，周邊道路往來車流無法通行，且有高低落差，地方居民期盼打通既有巷道及改善坡度高低差問題。

楊瓊瓔說，另福貴路銜接中山路既有校栗林橋改建工程，公路總局台中工務段正辦理第一階段下游側箱涵改建，預定今年9月底完成；第二階段上游側施工預定今年10月交維改道施作，整體工程於2021年1月完成通車，未來栗林里完成民生街銜接福貴路及福貴路銜接中山路的最後一哩路，地方交通將四通八達，帶動地方區域發展。

賴朝國說，打通栗林里民生街及福貴路交通瓶頸，解決民眾行的困難，民生街及福貴路打通工程在明年春節前完成，這是潭子區都市縫合最重要的一條道路。

營建署中工處道中隊指出，此工程開闢全長約53公尺、路寬為12尺，總經費4400萬元，包括工程費約500萬元及用地費約3900萬元，去年底市府已協助完成用地取得，道路工程由內政部營建署辦理工程設計、監造及施作，預定8月19日開工，路面鋪築再生瀝青混凝土面層、碎石級配底層、左右側新築排水側溝、右側新築人行道及裝設路燈及附屬工程、下水道系統，預定明年1月底完工，讓在地鄉親交通更便利。

楊瓊瓔 人行道 塞車

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