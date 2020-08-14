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疫情影響訂單減2成 彰縣庇護工場衝刺秋節商機

中央社 / 彰化14日電

彰化縣政府今天促銷庇護工場禮品；喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，受疫情影響，庇護工場上半年訂單少2成，企業都說愛莫能助，期盼藉促銷衝刺中秋節訂單。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「振興四方GO庇護優採Happy購」身障庇護工場暨優採單位行銷記者會。彰化縣長王惠美、縣府社會處長王蘭心與陳忠盛等人出席記者會。

在記者會上，包括喜樂保育院、慈愛教養院在內的彰化縣內10間社福團體庇護工場、身障團體設攤，推銷自家生產的中秋節禮盒，記者會也安排走秀，一一介紹10家社福團體推出的中秋節禮品。

王惠美致詞表示，受疫情影響，彰化縣內庇護工場生意受影響，縣府伸出援手舉辦聯合促銷活動，呼籲公司企業以及民眾使用振興券、農遊券購買庇護工場的中秋禮品，提振消費順便做公益。

陳忠盛接受中央社記者訪問指出，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，初估今年1到6月，庇護工場的訂單減少約2成，以往像是芳苑工業區固定會訂購禮品的廠商，今年都表示受疫情影響生意不好，愛莫能助。

由於以往中秋節禮品是庇護工廠銷售的旺季，陳忠盛希望藉由今天的聯合促銷，衝刺業績，將疫情造成衝擊降到最低。

中秋節 庇護工場 疫情

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