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林明溱化身氣質「茶伯」 後疫情以茶會友表關懷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱今天到竹山鎮大鞍山區拍攝南投茶博宣傳片，歡迎後疫情時期大家以茶會友，表達關懷和祝福。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天到竹山鎮大鞍山區拍攝南投茶博宣傳片，歡迎後疫情時期大家以茶會友，表達關懷和祝福。圖／南投縣政府提供

「南投世界茶業博覽會」邁入第11年，將於10月9日至10月18日在中興新村盛大舉辦，「拾憶茶香」為主體，和這次廣告理念透露的「品味茶的本質」不謀而合，今年因為疫情的關係，跟以往相比，大家可能比較難聚在一起泡茶，因此邀請民眾在茶博會來南投找好茶、喝好茶、買好茶。

南投縣長林明溱今天到往竹山鎮大鞍山區，為南投茶博拍攝宣傳片，今年「茶伯」改走氣質美景路線，林明溱以「用心‧好茶」為主軸，鼓勵大家在後疫情時代也能走出家門，在戶外一起泡茶，透過好友間有溫度的互動對談，增進情誼，也勾勒出品茶哲學及南投美景。

林明溱引用茶聖陸羽所說「夫珍鮮馥烈者，其碗數三」概念，指飲茶時一壺三杯最好，亦即三個人一起喝茶最佳，不過「茶伯」說了另一番人生哲理，喝茶沒有標準答案，無論是一個人喝茶、三個人喝茶、一群人喝茶，只要用心品味，就是好茶，將泡茶文化具體呈現，並順道帶出竹山茶園美景與遼闊山景。

2020茶博會除了以往經典的黃金品茗館、小小茶師館、紅茶館、世界茶葉之旅、等眾多特色展館外，今年也新設「亮點茶莊館」，亮點茶莊是經過農委會遴選出來的頂級茶產業品牌，集結特色茶葉之大成。

茶博會將會全區帷欄進行出入管制，入口處有紅外線測溫儀，各展館出入亦量測額溫，所有工作人員及展售人員都會配戴口罩，希望能給民眾一個安心的品茶環境。另外也會結合「南投觀光玩起來」消費振興抽獎活動，凡至南投消費滿500元就可抽汽車等好禮，也會在10月18日閉幕當天抽出汽車大獎，歡迎民眾到茶博會品好茶、買好茶、抽大獎。

南投縣長林明溱今天到竹山鎮大鞍山區拍攝南投茶博宣傳片，歡迎後疫情時期大家以茶會友，表達關懷和祝福。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天到竹山鎮大鞍山區拍攝南投茶博宣傳片，歡迎後疫情時期大家以茶會友，表達關懷和祝福。圖／南投縣政府提供

林明溱 疫情 茶葉

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