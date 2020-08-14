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減少農業蠅害 青農：從源頭管控強制雞糞堆肥發酵

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
謝瑞裕有機栽培藥用植物金銀花，讓農地也具有觀賞價值。記者江良誠／攝影
謝瑞裕有機栽培藥用植物金銀花，讓農地也具有觀賞價值。記者江良誠／攝影

南投縣八卦山蠅害影響環境衛生，但蒼蠅大量產生和農民使用生雞糞肥料有關，南投縣農業處鼓勵農民使用有機質肥料取代生雞糞，增加農作物產量與品質。中興大學農藝博士謝瑞裕說，他也嘗試讓茶樹與金銀花、薑黃等藥用植物共同種植，讓茶樹多了一層保護，可防蟲、抗病，還促進茶葉生長，同時提升土地利用價值。

南投縣農業處表示，生雞糞未能妥善處理會造成環境汙染、產生臭味，更會吸引蒼蠅孳生，且炎夏高溫照射下，臭味更是濃烈，影響居民生活品質，其實，以禽畜糞或廚餘堆肥製作有機質肥料，減少生雞糞使用，栽種出無毒有機作物。

南投縣政府推廣農民種植中草藥，活化閒置農地。目前常見的中草藥有薑黃、山藥、土肉桂。名間鄉青農謝瑞裕嘗試讓藥用植物與紅茶、烏龍茶共同間作，成效良好。

謝瑞裕說，他種植薑黃、茶葉都是使用合格有機肥料，也嘗試將作物和中草藥間作，雖然成本較高，但薑黃有驅蟲、抑制病菌，還有保濕效果，他將日月潭紅茶和薑黃共同種植，讓茶樹多了一層保護，可防蟲、抗病，還促進茶葉生長，同時提升土地利用價值。

他部分農地就在名間鄉景點七星陣地公園旁，遊客到七星陣地參觀，還可欣賞薑黃、金銀花和茶樹間作，還有花田可欣賞，和觀光業相輔相成，土地也才能永續利用。

他也建議，環保機關可從源頭管理，養雞場生雞糞，應交給處理廠處理，經過堆置、發酵，成為有機肥料，減少農民使用生雞糞機會，農業蠅害問題才可逐步改善。

謝瑞裕將茶樹和薑黃間作，減少蟲害也讓農地永續使用。記者江良誠／攝影
謝瑞裕將茶樹和薑黃間作，減少蟲害也讓農地永續使用。記者江良誠／攝影

農民 茶葉 南投縣農

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