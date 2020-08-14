孫海橋復建見曙光 南投縣府爭取中央補助先修橋

南投縣信義鄉地利村孫海橋復建再見曙光，縣長林明溱日前協調林務局、原民局，朝修復橋體及丹大林道道路坍塌方向規劃，期望早日恢復當地的觀光交通，守護布農族尋根祭祖的權利外，同時配合地利、雙龍部落的地方創生，以及山林開放。

台16線道路中繼點的孫海橋，一直是布農族祖居地、台電高壓電塔維修、林務局巡視山林，以及喜愛登山者通往七彩湖的唯一橋梁；連結丹大林道及台16線，過去多次遇風災毀損重建又被沖毀，中央傾向不再復建迄今均無法通行，台電過去一度以簡便的流籠方式，載送工程車出入進行高壓電塔的維修。

林明溱在協調會中指出，不僅要重建孫海橋，因應防洪需求將橋梁塔柱挑高至18公尺，吊橋的跨距為112公尺，橋面寬3公尺，初估需6340萬元經費；而丹大林道至少有6處易坍方區也需克服，同時指示林道沿路安全完成前，絕不宜開放通行；原民局長史強也希望先建橋，定案後未來接駁的駕駛、導覽限選用在地人，以提振經濟。