中市大甲高工打造海洋風共讀站 二期工程今年11月完工

台中市大甲高工圖書館獲得2019年全國高級中等學校績優圖書館，並設置校園社區共讀站，供社區民眾圖書閱覽，學校已用180萬完成第一期工程，打造海洋風的共讀站，目前僅開放上班時段，第二期工程將於今年11月完工，屆時將延長校園共讀站開放時間。

施志昌今日會勘大甲高工圖書館共讀站工程進度，他說，校園社區共讀站的目的，是由學校及社區共同打造的閱讀資源共享站，希望周遭社區的民眾共同使用校園的圖書資源。當知道大甲高工想要設置校園共讀站時，立法院副院長蔡其昌與他也協助甲工向國教署及教育局爭取經費，總經費共220萬，國教署補助187萬，剩餘經費則由教育局編列。

大甲高工校長簡慶郎表示，做共讀站是希望鼓勵社區民眾、或是周遭偏鄉資源較不足的校園學生能來使用甲工的圖書資源，也讓社區民眾能夠更認識大甲高工，並盡大甲高工應做的社會責任。