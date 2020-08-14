中市大甲高工打造海洋風共讀站 二期工程今年11月完工
台中市大甲高工圖書館獲得2019年全國高級中等學校績優圖書館，並設置校園社區共讀站，供社區民眾圖書閱覽，學校已用180萬完成第一期工程，打造海洋風的共讀站，目前僅開放上班時段，第二期工程將於今年11月完工，屆時將延長校園共讀站開放時間。
施志昌今日會勘大甲高工圖書館共讀站工程進度，他說，校園社區共讀站的目的，是由學校及社區共同打造的閱讀資源共享站，希望周遭社區的民眾共同使用校園的圖書資源。當知道大甲高工想要設置校園共讀站時，立法院副院長蔡其昌與他也協助甲工向國教署及教育局爭取經費，總經費共220萬，國教署補助187萬，剩餘經費則由教育局編列。
大甲高工校長簡慶郎表示，做共讀站是希望鼓勵社區民眾、或是周遭偏鄉資源較不足的校園學生能來使用甲工的圖書資源，也讓社區民眾能夠更認識大甲高工，並盡大甲高工應做的社會責任。
簡慶郎說，大甲高工是位於海線的學校，校園社區共讀站以海洋風為主題，站內資源不僅是紙本書籍，還有電子書、不定期也會舉辦文藝展，為了配合108課綱，也設置創客教學區。目前已完成第一期工程，現階段僅開放上班時段，第二期工程將於今年11月完工，內容包含團體討論區、漫畫繪本區與開放式書櫃等，屆時開放時間將會延長，每周一、三、五開放時間為上午7點半至下午6點，二、四則延長開放至晚上7點，後續也將視人力狀況開放假日時段。
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