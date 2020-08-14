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影／台中減碳降溫 盧秀燕「引風、增綠、留藍」三帖藥

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
對抗地球暖化的氣候變遷的危害，台中市今天舉辦「減碳降溫論壇」，由氣象專家彭啟明主持、水利專家李鴻源、植樹專家蔡智豪和市長盧秀燕一起分享台中的努力。記者喻文玟／攝影
對抗地球暖化的氣候變遷的危害，台中市今天舉辦「減碳降溫論壇」，由氣象專家彭啟明主持、水利專家李鴻源、植樹專家蔡智豪和市長盧秀燕一起分享台中的努力。記者喻文玟／攝影

對抗地球暖化的氣候變遷的危害，台中市今天舉辦「減碳降溫論壇」，由氣象專家彭啟明主持、水利專家李鴻源、植樹專家蔡智豪和市長盧秀燕一起分享台中的努力。

盧秀燕說，她上任1年多以「引風、增綠、留藍」三帖退燒藥，建築留棟距「讓路給風走」，也透過台中8條水系引風將城市熱氣帶走；「增綠」是推動「美樂地計畫」增加公園、綠地，台中每人平均綠地9.56平方公尺，名列全國第二；「留藍」是水利建設，盧以推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」為例，公民團體也參與。

這場論壇由氣象專家彭啟明主持，並同步直播，邀水利專家、前內政部長李鴻源、植樹專家蔡智豪理事長，共同剖析也對台中減碳降溫策略建言。

盧表示，「都市降溫」是市政團隊最重要的施政目標，因應對策包括推動綠色運輸、綠能及垂直綠化，市府推出許多誘因，包含發展捷運及雙十公車，讓住在偏遠地區的民眾，更願意搭乘大眾運輸工具，上路至今已有222.6萬人次搭乘；電動車也可享有「三免」優惠，免燃料費、免牌照稅、公有停車場免停車費。

盧秀燕說，她上任後將改善空污列為首要治理項目，針對境內大型污染源嚴加稽查，讓台中PM2.5從107年1到7月平均20.1微克、去年同期17.6微克降至今年同期16.4微克，空品不良天數也從43天減至19天。

盧提到「增綠」指台中市從點、線、面，再進化到立體綠化推「美樂地計畫」，要改善將近100座公園，這是市民最有感的市政，公園數達550個，提升市民每人平均綠地比例9.56平方公尺，是全國第二。

種樹專家蔡智豪提到，選擇對的樹種相當重要。盧贈送台中原生種「山黃麻」，具固碳、抗空污、降溫效果的在地樹種。蔡智豪說，不要小看「山黃麻」，日本動畫龍貓裡的小女孩，手上有一棵樹一舉就長大，就是山黃麻，它生長速度很快，3到5年就可生長至10公尺，這樣的樹種去少被重視。

盧秀燕最後說明「留藍」成果，以推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」為例，數十年來東大溪默默承受著附近營業及民生廢汙水，透過與東海大學合作，在確保防洪安全下，建設礫間淨化設施，並進行周遭生態環境改善與營造。

水利專家李鴻源認為，東大溪環境改善計畫特點就是「公民參與」，定調水循環經濟、生態的概念，讓東海大學各系所、學生、NGO可以共同參與，了解環境生態保護的重要性。

對抗地球暖化的氣候變遷的危害，台中市今天舉辦「減碳降溫論壇」，由氣象專家彭啟明主持、水利專家李鴻源、植樹專家蔡智豪和市長盧秀燕一起分享台中的努力。盧秀燕說，她上任1年多以「引風、增綠、留藍」三帖退燒藥。記者喻文玟／攝影
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盧秀燕 東海大學 李鴻源

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