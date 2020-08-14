校長調動跟著換場地 參加今年員林市潑水節別跑錯地方

潑水節來了，彰化縣員林市公所一連9年舉辦潑水節，今年和員林國際青年商會邀請大朋友、小朋友，換上短褲、帶著水槍，到員林市靜修國小操場打水仗。

員林巿長游振雄、員林市民代表會主席賴東位、靜修國小校長李遠荇、員林國際青年商會會長張建豐、彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰，今天都出席員林市潑水節宣傳會；游振雄感謝員林國際青年商會連續9年和市公所合辦這樣有意義的活動，還笑稱，往年在員林國小舉辦潑水節，今年改到靜修國小，大概跟著李遠荇調動，俗語說遇水則發，祝福李校長校務昌隆。

員林國際青商會會長張建豐說，8月22日的2020員林潑水節親子互動暨消防體驗營，是員林國際青年商會50週年慶系列活動之一，免費入場，當天玩水、泡泡趴、充氣溜滑梯、大型水池之外，還有彰化縣消防局第二大隊安排的消防體驗， 寓教於樂，又可獲贈小水槍，讓大人小孩都歡樂一夏。