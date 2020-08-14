影／李鴻源：中火撤照非零和遊戲 要撇開政治專業討論

對抗地球暖化的氣候變遷的危害，台中市舉辦「減碳降溫論壇」，由氣象專家彭啟明主持、水利專家李鴻源、植樹專家蔡智豪和市長盧秀燕一起分享台中的努力。

媒體詢問前內政部長李鴻源，支不支持台中市政府對中火撤照？及上周環保團體遊行反空汙的訴求？李鴻源表示，PM2.5和碳足跡是全台灣都要努力面對的，要思考如何讓中火和環境達到雙贏。

李鴻源說，他過去在政府服務，提出一方法就是「清潔生產」，讓火力發電場升級，讓燃燒效能提高，二氧化碳降下來，達到雙贏，這不是零和遊戲，相信中市府撤照，不是希望中火不發電，而是利用這聲音，讓台電和市府共同面對如何營造雙贏契機，是有機會的。

李鴻源表示，其他國家的發電廠為何PM2.5可以降下來、又提高發電效能？這些都可透過理智、專業對話，把政治因素拿掉，希望台電不要覺得中市府找麻煩，大家坐下來談，如何雙贏，台中市、中科、中部大學一起合作，台中可建立綠色生產產業，絕對有機會雙贏。