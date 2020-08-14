南投縣八卦山生雞糞產生蠅害 國小參與滅蠅計畫

南投縣八卦山區是薑、山藥、鳳梨與茶葉主要產區，農民配合種植施肥，慣用生雞糞作為肥料，雖然成本便宜，生雞糞會吸引蒼蠅產卵，造成嚴重蠅害。名間鄉僑興國小和環保局合作「滅飛打蠅」計畫，由師生提出實驗計畫，設置大型捕蠅器，也讓環保觀念從學校帶回家庭，讓農民減少使用生雞糞，從源頭解決蠅害問題。

南投縣環保局說，為了減少蠅害，環保局和警方在彰化、雲林縣界加強取締運載生雞糞貨車，但成效不佳。主要是因為化肥與有機肥料每包市價約200元到600元，生雞糞則只要70到90元，因此農民還是習慣用便宜的生雞糞做肥料，也吸引蒼蠅產卵，造成八卦山區大量蒼蠅孳生，影響環境衛生。

環保局邀請環境衛生專家王正雄教授到名間鄉養雞場訪查，針對蒼蠅問題，提出綜合防治觀念，並觀察蒼蠅的習性，利用各種物理、化學方法驅除、誘殺。

環保局也運用蒼蠅飛行不走回頭路的特性，引導學生思考降低蒼蠅密度的方法，製作了大型捕蠅器，將提供參與「滅飛打蠅」計畫的學校，提供經費讓師生提出研究實驗計畫，讓大型捕蠅器如何補蠅的原理、引誘源的比較，希望進一步有效消滅蒼蠅。