鬼月普度法會 彰化推動紙錢減燒、集中燒

農曆7月鬼月即將到來，儘管新冠肺炎疫情有再起疑慮，但各宮廟如同以往仍然舉辦普度法會，彰化縣環保局為減少露天燃燒紙錢造成空氣汙染，持續推動「紙錢減燒」、「紙錢集中燒」政策，鼓勵民眾在中元節期間可採環保祭祀方式，表達敬意。

環保局表示，今年彰化市部分社區大樓設置「紙錢集中站示範點」，深入社區提供「紙錢集中清運」便民服務，採電話預約專人載運，以擴大服務據點範圍，不僅降低新冠肺炎疫情群聚感染風險，也減少民眾自行焚燒紙錢產生的空汙影響。

環保局呼籲民眾在辦理祭祀活動時，應盡量少焚香、少燒紙錢，改採以糧代金、以功代金祭拜，以減少空氣汙染、避免觸犯空氣汙染防制法，也可減少環境的危害及維護民眾自身健康。

為消除民眾對紙錢焚燒的疑慮，環保局已在8月13日(農曆6月24日)邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。

環保局表示，有關「紙錢集中清運服務」可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局紙錢集中清運專線（04-7119356）洽詢，並在清運前5日完成預約登記，預約時間為周一至周五上午8時到下午5時30分。