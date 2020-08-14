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百萬名車買氣破2億 台中購物節登錄「買名車」151筆
2020台中購物節開跑至今受到各界熱烈迴響，今年與東森購物、PChome商店街兩大電商平台合作，讓外縣市民眾把台中特色產品宅配到家外，更吸引外縣市、本地民眾在台中消費，市府經發局分析消費資料，發現其中共151筆「百萬名車」消費紀錄，累積2億493萬7342元。
經發局長張峯源表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的有效方法之一，希望購物節期間不僅活絡汽車產業，更帶動改裝、美容、維修、保養等汽車後市場經濟。
經發局分析，購物節帶動國產車和進口車經濟，百萬級汽車消費共有151筆，累積2億493萬7342元，其中最高單筆消費為279.6萬元，不少民眾看準購物節大獎，特地到台中購車、出遊消費，希望買汽車再抽汽車！
經發局表示，台中購物節APP下載次數已超過28.8萬，累積登錄金額超過47.7億，9月12日將抽出精品豪宅，提醒還沒有登錄發票的民眾即早登錄，中獎機會越高。
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