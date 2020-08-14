台中西屯南屯居民注意！4234戶22日停水23小時
台水公司第四區處今天公布，22日上午8時將進行「工業區加壓站配水池安全及防範滲漏檢測作業」，台中市西屯區、南屯區（台中工業區一帶）等部分區域，將從22日（星期六）上午8時起，至23日（星期日）上午7時止，停水計23小時，停水用戶數4230戶，請用戶停水前事先儲水備用。
停水區域範圍：
1.台灣大道四段以南、安和路及忠勇路以西、向上路五段以北、
大同街及順和九街以東。
2.影響區域及里別：(西屯區)福和里、福中里、福恩里、協和里。 (南屯區)寶山里、文山里。
台水公司第四區處說明，請影響地區用戶利用停水前儲水備用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，檢測作業、停水期間造成不便之處，敬請見諒。
復水作業須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後2小時恢復供水，敬請見諒。
免付費服務專線：1910
台中給水廠：04-22442469
台中服務所：04-22210169
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