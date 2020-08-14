台中西屯南屯居民注意！4234戶22日停水23小時

青年學生也關心台中捷運會不會再延遲開通！台中市長盧秀燕13日在與青年學生的一場座談中透露，這次絕對不會再延誤；而且，她希望在聖誕節前，要送給市民捷運通車的禮物。與會的市議員羅廷瑋希望在試營運期間，能夠有一段時間提供免費搭乘期，盧秀燕則說，此計畫因涉及時間、經費的多寡，目前無法公布。

2020-08-13 21:45