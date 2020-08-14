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u故事／三代騎乘夢想 中風鋼鐵阿公上武嶺

聯合報 / 記者王彥鈞 石偉民 黃仲裕 廖惠玲 蔣宗裕／南投即時報導
張勝凱帶著父親上武嶺，他希望影響更多家庭，即使有一天父母走不動了，也可以帶著他們去圓夢。記者黃仲裕／攝影
張勝凱帶著父親上武嶺，他希望影響更多家庭，即使有一天父母走不動了，也可以帶著他們去圓夢。記者黃仲裕／攝影

三鐵張家班的鋼鐵阿公張漢章，近年因中風行動不便，儘管失智仍不忘登上武嶺夢想。於是，今年暑假，前自由車國手張勝凱帶著子女，陪著阿公圓夢，寫下自由車拉輪椅成功登頂的感人紀錄。

「我要上武嶺」鋼鐵阿公張漢章孱弱地說出80歲時許下的生日願望，讓兒子前自由車國手張勝凱銘記在心，終於在7月31日這天，祖孫三代騎乘自由車拉著特製輪椅，替鋼鐵阿公完成人生夢想。

現年86歲的鋼鐵阿公，近年中風行動不便，從南投縣埔里鎮的地理中心碑登上武嶺，53公里的山區路程，是體力的挑戰，更是心志的考驗。行前演練加上運補準備，全家總動員，加上朋友助陣，祖孫三代7月30日從地理中心碑出發，第一站夜宿清境農場，隔天挑戰坡度更陡的路程，從海拔1750公尺直上3275公尺的武嶺，沿途伴隨著山友和遊客的加油聲。

抵達終點，眾人抬著輪椅，把鋼鐵阿公送上武嶺碑，鋼鐵阿公頂著攝氏16度開口說出：「謝謝大家」，張勝凱分享心得之際，一度哽咽說：「希望藉由這次壯舉，影響台灣更多的家庭，關心弱勢老人，父母親有一天走不動了，希望大家也能夠帶他們圓夢。」

鐵人張家班由張勝凱領軍，兒女接棒齊心拉鋼鐵阿公上武嶺，一圓阿公上武嶺的夢想。記者黃仲裕／攝影
鐵人張家班由張勝凱領軍，兒女接棒齊心拉鋼鐵阿公上武嶺，一圓阿公上武嶺的夢想。記者黃仲裕／攝影

武嶺 中風 夢想

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