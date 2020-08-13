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台中捷運再延遲？盧秀燕保證：聖誕節前通車

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

青年學生也關心台中捷運會不會再延遲開通！台中市長盧秀燕13日在與青年學生的一場座談中透露，這次絕對不會再延誤；而且，她希望在聖誕節前，要送給市民捷運通車的禮物。與會的市議員羅廷瑋希望在試營運期間，能夠有一段時間提供免費搭乘期，盧秀燕則說，此計畫因涉及時間、經費的多寡，目前無法公布。

台中市勞工局舉辦兩天的青年勞動安心GO職場體驗營，參加的學生多數是中部勞檢、職安科系大三學生。13日下午舉辦活動後與市長座談。一名中山醫大女生提問說，捷運綠線會不會再延遲通車？另外，她也問及捷運如何顧及工安與公安問題。

中山醫大位於捷運綠線站點旁，前市長林佳龍任期最一年，市府原曾對外說明，捷運綠線會在該年底前試營運，但卻直到今年底才正式完工。難怪學生會擔心是否將再延遲通車。盧秀燕回答說，不會再延遲了，而且她要給大家一個聖誕節禮物，讓捷運在聖誕節前能夠正式通車。

針對議員羅廷瑋的試營運期間免費搭乘建議，盧秀燕說，基於行銷中部第一條捷運通車的想法，市府有考量提供一段免費搭乘的時間，讓市民及外縣市朋友樂於試搭捷運。但因牽涉到免費期間多長、經費及服務人次的多寡，目前尚在規劃階段。

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盧秀燕 青年

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