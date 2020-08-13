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台中模範街難停車 立委黃國書爭取閒置國有地建停車場

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市模範街40巷有塊約200坪的國有地，長期缺乏管理，立委黃國書邀集國產署多次協調，今天確定與中市府交通局合作闢建停車場，預計9月底動工，11月中完工。圖／黃國書提供
台中市模範街40巷有塊約200坪的國有地，長期缺乏管理，立委黃國書邀集國產署多次協調，今天確定與中市府交通局合作闢建停車場，預計9月底動工，11月中完工。圖／黃國書提供

台中市西區模範街是老舊社區，超難停車，模範街40巷有塊約200坪的國有地，長期缺乏管理，不僅雜草叢生也影響周邊景觀及環境衛生。經立委黃國書多次邀國產署、台中市政府、議員江肇國、黃守達、里長林坤泉討論後，今天辦土地活化說明會，後續將由國產署與中市府交通局合作闢建停車場，預計9月底動工，11月中完工。

黃國書表示，位於模範街40巷內的國有土地已閒置逾40年，這片土地過去是軍方宿舍，10多年前拆除後閒置荒廢至今是環境衛生的死角，而模範街周邊住宅密集，且鄰近草悟道及勤美誠品等人氣景點，停車需求相當大。他主張闢建停車場，除活化國有土地外也可紓解周遭居民及商圈遊客的停車壓力。

交通局表示，已與國產署簽訂合作闢建停車場契約，今天完成土地點交，停車場將設置18席汽車停車位，包含身障車格1席，預計9月底動工，11月中完工。

台中市模範街40巷有塊約200坪的國有地，長期缺乏管理，立委黃國書邀集國產署多次協調，今天確定與中市府交通局合作闢建停車場，預計9月底動工，11月中完工。圖／黃國書提供
台中市模範街40巷有塊約200坪的國有地，長期缺乏管理，立委黃國書邀集國產署多次協調，今天確定與中市府交通局合作闢建停車場，預計9月底動工，11月中完工。圖／黃國書提供

停車場 國產署 台中市

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