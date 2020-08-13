影／台中原縣區第一個都市更新案今動工有英式迷宮前庭

台中市原縣區第一個都市更新案順天豐華大樓建案今天動工，業者在建案西側的大豐公園前捐贈一組ibike租賃站，由台中市長盧秀燕代表接受。都發局長黃文彬說，順天豐華為原縣區第一個順利推動的都更案。都更案很難做，除了企業釋出善意與居民良好互動、合作外，市府為了加強都更案政策的落實，簡化都更程序，增加容積獎勵，幫助企業在都市危險老舊地區加速都更速度。

負責該案景觀建築師吳書原說，社區景觀近千坪綠意，透過近百種台灣原生種的植物「荒野化」，落實原生景觀概念，保留最大的自然味與生命力，在強勢與弱勢、不同季節的物種的相互搭配，在呈現出自然平衡之後，就不再刻意去整理。前庭洄遊式庭園有英式迷宮、草坡設計，提供民眾休憩空間。

台中市議員李中說，目前都更、申請危老建案，包括已動工的有鼎泰建設以中區東海戲院申請危老改建的「鼎泰中城」、嘉磐建設在南區申請危老建案將老舊閒置工廠改建為大樓的「嘉磐樸樹」，今天動工的順天豐華都更案，以及新業建設近期將在東區育英路推出都更案。

李中認為，台中市舊市區住宅區因地主多，都更不易，中央制訂「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）後，民眾申請踴躍，在今年5月出現搶掛潮，他認為市府對危老案要簡政親民，才能加速台中舊城區更新速度。