守護石虎生態 果農寧付逾10倍成本捨農藥獲表揚

保護石虎棲地，南投縣今天表揚不用除草劑、友善石虎農地主人，果農吳育任說，人工除草耗資成本比噴除草劑高逾10倍，但參與友善石虎計畫農民，都是為保護土地及石虎生態。

林務局南投林區管理處、南投縣政府農業處、行政院農業委員會特有生物研究保育中心、中寮鄉公所執行南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案，今天在中寮鄉公所舉辦第三階段符合請領獎勵金表揚儀式，肯定符合請領「友善石虎農地獎勵金」及「農地出現石虎獎勵金」資格的農民，約有近70名農民接受表揚。

根據縣府農業處資料，參加「友善石虎農地獎勵金」的農牧用地，不能使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，有實際生產，作物符合農藥安全檢出規範，且參加友善農業輔導課程至少4小時等條件，每年每公頃發新台幣2萬元獎勵金，依土地面積按比例核發，若配合架設相機且在3個月內拍到石虎，再發1萬元農地出現石虎獎勵金。

種植臍橙的根源農基場長吳育任說，人工除草每公頃約需時1週，工資約1萬4000元，果樹一年需除草7、8次，若使用除草劑，每公頃約1000元到2000元，一年噴灑2次到3次，一來一往，其實成本差異很大，但參與計畫的農民都是為保護土地及石虎生態不計成本。

種植香蕉的果農田懷生說，架相機拍到石虎時非常雀躍，果園採友善環境的耕作，不僅石虎出沒，大冠鷲、穿山甲、林鵰等野生動物也現身並捕食害蟲，例如松鼠、鳥類吃香蕉，石虎則去抓松鼠、老鼠，還有大冠鷲吃非洲大蝸牛，使果園生態自然循環。

有農地架相機第一天就拍到石虎，但也有農地架90天才成功，研究石虎的特生中心助理研究員林育秀說，工作人員到農地架相機，許多農民有自己想法，有些人則慎重挑安裝地點，通常相機架在石虎路徑，不過有些農地開闊，石虎路徑多，確實有「運氣」性質，但第一天和第90天拍到，都是同樣令人高興的事。

林育秀表示，考量經費架設相機3個月，但一個地方有無石虎，通常拍3個半月，此計畫約4成有拍到石虎，比例比預想更高，團隊有時選擇非常好的研究樣點，也要3個半月後才拍到，甚至在日本，評估一處點位是否有石虎，監測期會到半年或一年，但在有限經費下規定架設3個月，其中4成拍到石虎「我們認為很高」。

林育秀說，農地不用除草劑，底層環境非常乾淨，就會吸引石虎來獵捕食物，與種植何種作物較無關聯。

縣府農業處長陳瑞慶說，另有禽舍危害通報，南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉農民，若發現疑有石虎入侵危害家禽，不危害石虎生命且保留事證或拍照，經通報農業處勘查，可獲石虎入侵通報獎勵金3000元，配合監測3個月內拍到石虎，再加發石虎入侵監測獎勵金1萬元。

農業處指出，石虎主要活動淺山地區，但淺山多為人類活動頻繁私有地，若為保育石虎等野生動物，將這些私有地劃為保護區，土地利用將受限制，因此採獎勵方式，鼓勵農民採友善生態作為，共同守護棲地。

農業處表示，農委會林務局民國108年7月起在南投縣石虎族群相對穩定的中寮鄉試行友善石虎生態服務給付試辦方案，逾120名農民參加，縣府今年持續推動這項試辦方案，除中寮鄉，並擴大實施範圍到集集鎮，共有逾220名農民加入守護石虎棲地行列。