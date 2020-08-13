南投推到宅1對1指導 協助外籍看護工提升照顧品質

南投縣65歲以上老人超過8萬6千人，占總人口比率17％，老化程度居全國第3，南投縣社會處估計全縣有6000個家庭雇用外籍看護工，協助照顧老人和身心障礙者，外籍看護工因為語言溝通、文化背景和宗教信仰等因素，影響老人照顧品質，南投縣政府推出「居服宅配補充訓練計畫」，協助指導外籍家庭看護工提升服務品質。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，外籍看護工因為語言、文化、宗教等背景，到台灣工作後需要一段時間磨合，為了減少外籍看護工和雇主溝通隔閡，也協助他們融入台灣社會，以「宅配」概念，安排居家照服員到宅服務，一對一指導外籍看護工照顧技巧和照顧品質。

張姓雇主說，因為要照顧高齡失智父親請外籍看護工協助，但老人需要拍背、翻身和定時服藥等，因為語言溝通困難，外籍看護工很難理解，臨時找人翻譯也不容易，還好透過居家照服員協助，現在外籍看護工更能瞭解父親照顧需求，老人家身體狀況好了很多，「照顧老人家，雇主和外籍看護工都要互相理解」。