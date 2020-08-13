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南投推到宅1對1指導 協助外籍看護工提升照顧品質

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府提供「居服宅配補充訓練計畫」，協助外籍看護工提升照護技巧。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提供「居服宅配補充訓練計畫」，協助外籍看護工提升照護技巧。圖／南投縣政府提供

南投縣65歲以上老人超過8萬6千人，占總人口比率17％，老化程度居全國第3，南投縣社會處估計全縣有6000個家庭雇用外籍看護工，協助照顧老人和身心障礙者，外籍看護工因為語言溝通、文化背景和宗教信仰等因素，影響老人照顧品質，南投縣政府推出「居服宅配補充訓練計畫」，協助指導外籍家庭看護工提升服務品質。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，外籍看護工因為語言、文化、宗教等背景，到台灣工作後需要一段時間磨合，為了減少外籍看護工和雇主溝通隔閡，也協助他們融入台灣社會，以「宅配」概念，安排居家照服員到宅服務，一對一指導外籍看護工照顧技巧和照顧品質。

張姓雇主說，因為要照顧高齡失智父親請外籍看護工協助，但老人需要拍背、翻身和定時服藥等，因為語言溝通困難，外籍看護工很難理解，臨時找人翻譯也不容易，還好透過居家照服員協助，現在外籍看護工更能瞭解父親照顧需求，老人家身體狀況好了很多，「照顧老人家，雇主和外籍看護工都要互相理解」。

林志忠說，「居服宅配補充訓練計畫」委託「台灣新住民權益關懷協會」及「愚人之友社會福利慈善事業基金會」等2家居家照顧服務機構執行，結合其資源、宅配居家照服員並搭配1名通譯人員，到外籍看護工家庭提供協助指導，每戶所指導的時間為4小時，以新進及被看護者為長期臥床或需使用輪椅者優先，社會及勞動處勞工及青年科提出申請，不須負擔任何費用，洽詢電話：（049）2238670、2244082。

南投縣政府提供「居服宅配補充訓練計畫」，協助外籍看護工提升照護技巧。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提供「居服宅配補充訓練計畫」，協助外籍看護工提升照護技巧。圖／南投縣政府提供

外籍看護 照服員

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