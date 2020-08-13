福興公所老舊大車一過就晃動 善款挹注促成新廳舍

彰化福興鄉公所屋齡41年，是全縣老舊公所之一，還被鑑定為「堪用危樓」，公所位在彰鹿路旁，員工發現只要大車經過都可感受到整棟樓晃動，長時間下來地面和牆面多處出現裂痕，鄉長蔣煙燈爭取內政部、縣府經費，再加上在地企業億豐窗簾捐贈3千萬元，終於有嶄新的廳舍，今天舉辦福興鄉公所辦公廳舍拆除重建工程動土典禮。

蔣煙燈說， 鄉公所在921後就被列為危樓，耐震度只有5級，公務員長期在危樓工作，民眾到公所洽公難免有疑慮，經評估新廳舍總經費約1億8千萬元，工期約510天，縣府除補助1千萬元外，並與公所向內政部爭取到8千萬元，公所自籌5千9百萬，｢粘銘基金會｣也捐贈3千萬元。

公所指出，知名的億豐窗簾創辦人粘銘原本是福興國中老師，後來辭去工作創業，事業有成全球知名，第二代為完成他生前遺願，三個兒子粘耿豪、粘肇紘、粘凱隆以個人名義共捐贈3千萬元，作為「福興鄉立粘銘紀念圖書館」，挹注經費對公所幫助甚大，也促成這次新廳舍新建。

福興鄉公所新廳舍預計重建成地上4層樓、地下1層樓，總樓地板面積約7千平方公尺的嶄新辦公大樓，1、2樓除辦公空間也結合圖書館，3樓是代表會，4樓則為大禮堂，現有的舊廳舍將會拆除，

內政部政務次長陳宗彥今天也到場祝賀，他說，福興鄉公所新大樓以綠建築方向設計興建，並期許提升綠建築等級朝向節能減碳的方向進行，未來將成為福興鄉的新地標。