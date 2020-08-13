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福興公所老舊大車一過就晃動 善款挹注促成新廳舍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
內政部政務次長陳宗彥今天參加福興鄉公所辦公廳舍拆除重建工程動土典禮。記者林敬家／攝影
內政部政務次長陳宗彥今天參加福興鄉公所辦公廳舍拆除重建工程動土典禮。記者林敬家／攝影

彰化福興鄉公所屋齡41年，是全縣老舊公所之一，還被鑑定為「堪用危樓」，公所位在彰鹿路旁，員工發現只要大車經過都可感受到整棟樓晃動，長時間下來地面和牆面多處出現裂痕，鄉長蔣煙燈爭取內政部、縣府經費，再加上在地企業億豐窗簾捐贈3千萬元，終於有嶄新的廳舍，今天舉辦福興鄉公所辦公廳舍拆除重建工程動土典禮。

蔣煙燈說， 鄉公所在921後就被列為危樓，耐震度只有5級，公務員長期在危樓工作，民眾到公所洽公難免有疑慮，經評估新廳舍總經費約1億8千萬元，工期約510天，縣府除補助1千萬元外，並與公所向內政部爭取到8千萬元，公所自籌5千9百萬，｢粘銘基金會｣也捐贈3千萬元。

公所指出，知名的億豐窗簾創辦人粘銘原本是福興國中老師，後來辭去工作創業，事業有成全球知名，第二代為完成他生前遺願，三個兒子粘耿豪、粘肇紘、粘凱隆以個人名義共捐贈3千萬元，作為「福興鄉立粘銘紀念圖書館」，挹注經費對公所幫助甚大，也促成這次新廳舍新建。

福興鄉公所新廳舍預計重建成地上4層樓、地下1層樓，總樓地板面積約7千平方公尺的嶄新辦公大樓，1、2樓除辦公空間也結合圖書館，3樓是代表會，4樓則為大禮堂，現有的舊廳舍將會拆除，

內政部政務次長陳宗彥今天也到場祝賀，他說，福興鄉公所新大樓以綠建築方向設計興建，並期許提升綠建築等級朝向節能減碳的方向進行，未來將成為福興鄉的新地標。

彰化縣長王惠美說，福興鄉公所辦公廳舍1975年興建、1077年完工啟用，在921大地震時嚴重受損，新大樓完工後，將能民眾洽公便利，也提供公務同仁更好的辦公環境，認真為鄉政來努力付出。

福興鄉公所今天舉行辦公廳舍拆除重建工程動土典禮。記者林敬家／攝影
福興鄉公所今天舉行辦公廳舍拆除重建工程動土典禮。記者林敬家／攝影
福興鄉公所今天舉行辦公廳舍拆除重建工程動土典禮，彰化縣長王惠美等人參與。記者林敬家／攝影
福興鄉公所今天舉行辦公廳舍拆除重建工程動土典禮，彰化縣長王惠美等人參與。記者林敬家／攝影

綠建築 內政部 圖書館

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