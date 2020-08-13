連辦9年 台南市原民小子夏令營今天結業

台南市連辦多年的「原民小子夏令營」，今天在永康國中舉辦結業式，市長黃偉哲到場祝賀原住民學子們完成4周族語及文化體驗、展現成果；他也感謝辛苦的族語老師們，讓族語及部落文化繼續傳承。

這項「沉浸式」族語文化教育活動有各中小學校200名原民小朋友參加，今年穿插3天兩夜部落體驗，前往南投親愛部落體驗賽德克文化命名、木杵搗麻糬、赤腳溯溪、狩獵與射箭，還學會認識雞血藤與鬼針草的意義，在保存文化行動中要讓孩子們留下深刻的印象。

「原民小子夏令營」安排每天上午學習族語，下午學習各族群文化，利用具原住民風味的族語繪本、藝術創作及飲食文化等，使得文化學習更加貼近真實。

連辦9年的4周「原民小子夏令營」今天結業式，由排灣、布農、阿美、卑南及「泛泰雅」等族語班別展現四周來學習成果。

排灣族班老師阮美月表示，很感謝市府對原住民族群及原民小朋友用心關懷，在都會區還能延續文化生命的價值，雖然只有短短幾周學習，但看見孩子們快樂、認真學習自己的文化與良好的展現，覺得文化學習應繼續下去。

黃偉哲穿上原住民傳統披肩，感謝族語教師們對族語傳承的使命感與熱忱，他表示市府團隊會持續努力，編列預算並向中央支取經費，持續精進原住民族語教學，持續傳承文化，市議員穎艾達利到場表達支持。

泛泰雅班老師蔡吳美玉，忘不了營火夜晚精彩的表演，展現了族人團結、融合文化的舞蹈，學生們完全沉浸在賽德克文化中。