台中神岡機車考照 81人考照8成過關
暑假期間，為了因應在地需要考機車駕照民眾需求，立委楊瓊瓔和豐原監理站、台中神岡區公所、新庄里辦公處及新庄社區發展協會聯合主辦，今天在新庄里新和宮前廣場，舉辦下鄉機車考照活動，81人報名參加，多數年輕人是第一次考照，興奮也緊張，今天通過率達8成，考過的民眾臉上充滿喜悅，說很有成就感。
今天考照多數是剛滿18歲的學生，神岡新庄里新和宮考場今天有很多人考照，監理站人員忙著說明引導，有些考生在旁勤加練習，不敢大意，共81人參加筆試，隨後路考；陪同打氣和加油的考照者家人逾百人，一名年近60歲的婦人說，她騎機車快40年，從每輛2萬多元全新機車騎到現在每輛6萬多元，前後騎了5輛，技術駕輕就熟但遵守交通規則，從沒被罰。
立委楊瓊瓔表示，神岡區新庄里有很多人反映機車考照需到豐原監理站報名機車考照，不方便，希望能爭取就地考照服務，爭取下，豐原區監理站基於「便民、利民」原則，同意下鄉辦理機車現場考照服務。
神岡區長劉汶軒指出，以往神岡區民眾需長途跋涉到豐原監理站報名機車考照，極為不便，很多人人反映爭取就地考照服務，感謝立委楊瓊瓔居間協調促成及新庄里新和宮考照場地免費提供。
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