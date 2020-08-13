王功漁火節熱鬧登場 免塞車路線及停車資訊看這裡
2020王功漁火節將在8月15、16日在王功漁港登場，為避免大量車潮及人潮造成道路壅塞情形，彰化縣警察局要省、縣道及會場周邊道路將彈性實施管制措施，活動期間規劃汽車停車場包括福海宮前停車場，可停30輛小型車、福海宮旁停車場可容納300輛、海埔大型停車場則可停小型車1000輛，民眾可多加利用。
8月15日上午10時，福海宮舉辦「祈福嘉年華」，有美食饗宴、千人烤蚵趣、王功光影燈祭、絢爛煙火秀、海洋音樂會等直到晚上，活動從上午6時至晚上24時進行交通管制，包括王功老街、王功漁港港區、漁港路、漁港一路、漁港二路、漁港三路、漁港五路、漁港六路等路段。
主要停車動線由台61線下王功交流道南下(芳苑交流道北上)，沿台17線至芳漢路王功段路口進入，可停車於福海宮前及福海宮旁停車場；如福海宮附近停車場停滿，會由現場交通警察引導往海埔大型停車場停放。
彰化縣警察局長許錫榮重視活動期間相關交通規劃，指示警察局交通隊與芳苑分局做好交通管制與交通疏導，尤其是接駁專車的動線要保持順暢，讓參與活動的遊客都能盡興而歸。
警察局交通隊長林世明也呼籲，活動會場區域實施車輛管制，參加活動的遊客多加善用搭乘接駁專車進出會場，維護交通順暢，接駁站計有福海宮→活動停車場→王功美食街→重興海鮮樓→王功漁港(來回往返)，接駁專車每15至20分鐘1班車，遊客可以妥善運用大眾交通工具接駁專車，避免塞車之苦。
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