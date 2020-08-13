前中市議員爆員工中頭彩後車禍 盧秀燕致電慰問

前台中市議員陳清景透露旗下女員工中威力彩頭彩獎金15.6億元後，昨天下午發生車禍送醫，台中市民政局長吳世瑋今天說，市長盧秀燕已致電慰問家屬，而陳清景病情也已穩定。

陳清景向命理師楊登嵙透露，一名在他經營的長照機構任職的女護理師是這次威力彩頭獎兩注得主之一，消息因而曝光，陳清景事後也對外證實，女護理師家住南投，中了頭彩後已經辭職。

台中市消防局表示，12日下午3時9分在北屯區洲際路與崇德八路口發生車禍，消防人員據報將頭部受傷、意識不清的陳清景，緊急送往台中慈濟醫院救治。

陳清景經送往台中慈濟醫院救治後，家人將陳清景轉送台中榮民總醫院，陳清景的媳婦、北屯區后庄里長張瓊月表示，陳清景的病情已經穩定，謝謝外界的關心。

吳世瑋指出，陳清景車禍受傷的消息傳出後，盧秀燕第一時間打電話給張瓊月表達慰問之意，還說吉人自有天相，果然陳清景昨晚就已恢復意識，目前生命跡象穩定，持續在加護病房觀察中。

由於有網友認為陳清景是洩露天機才出車禍，楊登嵙接受媒體聯訪時表示，民俗上所謂洩露天機是要有因果關係，例如外出會遇劫難，被告知後未出門躲過災厄才叫洩露天機。

楊登嵙認為，陳清景昨天出車禍的地點因為沒有紅綠燈，本來就容易出車禍，加上昨天下午又大雨，跟洩露天機沒有關係。至於頭彩得主，據他了解計畫回南投開設長照機構，意外得橫財，他則建議得主可以多做好事，就沒有問題。