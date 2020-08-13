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搶振興券商機　員林市辦抽獎又發幸福卡免費搭公車

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市今天宣布振興券抽獎活動，及今年10 月將發行幸福卡。圖／員林市公所提供　
彰化縣員林市今天宣布振興券抽獎活動，及今年10 月將發行幸福卡。圖／員林市公所提供　

彰化縣部分鄉鎮公所加碼發現金「振興」經濟，員林市公所接獲許多市民是否跟進？市公所今天舉辦「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動說明會，除了抽獎送汽車等大獎，還預告明年初推出一卡兩用的幸福卡，參加的10多家店家今天到場簽署合作備忘錄；市長游振雄說，持卡消費享折扣，又能搭乘幸福公車平日到公務機關洽公，假日到市內風景區運動。

員林市長游振雄說，錢應該花在刀口上，投入長遠的建設和社會福利，市公所搭配7月15日發出的振興三倍券，舉辦「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動，及發給員林市民每人一張幸福卡，比起發放現金立即有感，因地制宜與永續經營才是造福鄉親、嘉惠鄉親的最大利多。

員林市民代表會主席賴東位、副主席張國良出席活動說明會，支持市公所的幸福員林市活動。市長游振雄說，員林市振興券活動可與彰化縣政府振興三倍ＧＯ並用，7月15日至12月31日到員林市消費滿500元，就能上網登錄發票號碼抽獎，預計11、12月及明年元月公開抽獎，月月抽出3輛gogoro電動機車，最大獎Toyota汽車明年元月壓軸抽出，另有電冰箱、電視、switch、iPad等獎品，員林在地企業曼黛瑪璉贊助女性內衣100套（每套市價4500元），獎品總價值超過200萬元；「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動網站還在建置中，預計10月開放登錄，民眾先保存發票

員林幸福卡將發給全市12.5萬市民，結合悠遊卡支付功能，可享有多家特約商店消費折扣，今上午有員榮醫療體系、麗禧酒店、皇潮鼎宴、食觀天下、百果山探索樂園、彰南國民運動中心、好樂迪KTV等多家特約商店派員到場簽署合作備忘錄，只要持幸福卡到特約商店消費將享有折扣。

員林市民持幸福卡免費搭乘幸福巴士，路線初步規劃，平日有兩條，路線一為西區、南區路線，路線二為東區路線，假日改為循環員林火車站、員林公園、市內各景點到藤山步道接駁，一方面紓解藤山步道假日車潮，同時鼓勵大家搭乘大眾運輸工具到員林觀光休閒，享受減碳輕旅行。

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