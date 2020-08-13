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藉從事公益創業 明樂福公司要把盈餘投入公益

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
原本是科技公司工程師的孫少達（左二），因有心從事公益，最近成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業。記者黃寅／攝影
原本是科技公司工程師的孫少達（左二），因有心從事公益，最近成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業。記者黃寅／攝影

原本是科技公司工程師的孫少達，因有心從事公益，最近成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業，上午並與台灣尤努斯基金會簽下備忘錄，表示未來願意持續接受基金會的輔導，同時把盈利的百分之10捐贈給基金會，其餘盈利則在股東不分紅下全都用於從事公益。

明樂福上午在台灣尤努斯基金會設在霧峰光復新村的尤努斯故事館舉辦公司開幕剪綵。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲說，該基金會由諾貝爾和平獎得主尤努斯博士授權成立，目的在運用國際成功經驗解決在地的社會問題，幫助台灣消除貧窮、降低社會差距；孫少達是該基會協助微型創業的17個個案之一，很樂見他能獨力登記公司，藉由投入公益活動，既協助弱勢又達到創業目的，可以說是「營利的非營利機構」。

孫少達說，他原本在科技公司工作，私下也擔任網路直播主，分享音樂、快樂和愛，後來無意間接觸到公益活動，也藉由銷售一些商品來幫助弱勢，後來即以20萬元為資本向經濟部登記成立公司，並把公益二字加入在公司名稱中。

他說，他的公司和一般的公司無異，只是多了公益二字，但未來，他的經營目標會和公益結合，從事推廣優質商品和公益活動籌辦，獲利的百分之10會回饋給台灣尤努斯基金會，其餘因目前也無其他股東，僅他個人獨資，所以也會在他個人主導下，扣除營業成本後，把盈餘再投入公益和扶助弱勢。

孫少達說，他有個協助弱勢的構想，就是透過公益活動把弱勢團體結合起來，變成一個家族，讓大家可以藉由分享資源、相互幫忙，而讓弱勢族群得以就業。

孫少達（右）成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業，上午與台灣尤努斯基金會簽下備忘錄。記者黃寅／攝影
孫少達（右）成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業，上午與台灣尤努斯基金會簽下備忘錄。記者黃寅／攝影
原本是科技公司工程師的孫少達，因有心從事公益，最近成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業。記者黃寅／攝影
原本是科技公司工程師的孫少達，因有心從事公益，最近成立「明樂福公益有限公司」希望藉由從事公益進行創業。記者黃寅／攝影

公益活動 創業 網路直播

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