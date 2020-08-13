縣府牽線台企銀撥款 彰化縣忠覺社區樂齡學堂今開張

鑼鼓咚咚響，彰化縣溪湖鎮忠覺社區今天辦喜事，邀請台灣中小企銀董事長黃博怡副縣長洪榮章等人，共同主持忠覺社區銀髮樂齡學堂啟用典禮，有全新上課設施及廚房、衛生等設備，預計未來3年將服務忠覺、大庭、西溪等3里的獨居長者6240人次、弱勢居民500人次。

今天揭幕典禮熱鬧滾滾，社區志工載歌載舞，歡迎各屆來賓分享「入新厝」的喜悅。社區理事長吳憶琪說，縣長王惠美居間牽線，協會向近年積極在社區推動銀髮樂齡學堂的台企銀提出計畫，獲董事長黃博怡大力支持，贊助60多萬元將幼兒園活中心打造成寬敞、安全且擁有乾淨的廚房和衛生設備的銀髮樂齡學堂。

台企銀董事長黃博怡致詞表示，台灣高齡化，台企銀2018年推出「銀色之愛信用卡」，按照持卡人一般刷卡消費金額千分之三的比例，台企銀提撥經費投入銀髮社福，2019年進一步成立「公益信託樂齡悠活社會福利基金」，以永續運作的理念，専款專用贊助設立銀髪樂齡學堂，從2018年5月到今天，在全台贊助16間銀髮樂齡學堂，服務將近30萬人次。

忠覺社區發展協會去年成立，在玄天宮開辦老人食堂，每星期二至四（一周3天）開放忠覺、大庭、西溪等3個里的獨老中午共餐，協會志工訪視3里行動不便的獨老，評估有餐飲需求，由志工送餐到家，因服務人數越來越多，到協會活動及老人食堂用餐的超過90人，原來場地不敷需求，社區理事長吳憶琪和幹部積極找地方，鎮長黃瑞珠無償借用閒置20多年的社區托兒所，但鄉公所沒多餘經費整修。

今天的喜事有幕後小故事，黃博怡是北斗女婿，帶著信託基金行善團幫助溪湖忠覺社區，北斗鎮獲知後，透過管道探詢「為何不是北斗？」原來忠覺社區發展協會理事長吳憶琪寫計畫主動爭取，台企銀評估，把資源注入忠覺。