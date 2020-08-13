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中橫開通60年 12名身障朋友挑戰4天健行

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，勇敢圓夢。圖／台中市新聞局提供
紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，勇敢圓夢。圖／台中市新聞局提供

紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，勇敢圓夢。台中市長盧秀燕見證啟程，她大讚生命鬥士們就像是鋼鐵人，擁有鋼鐵般的意志，化不可能為可能，挑戰這項任務，她相信只要努力，就能圓夢。

台中市救國團邀請身心障礙者們走出戶外，進入中橫公路挑戰自我。盧秀燕說，她18歲時曾擔任救國團志工，並曾任中橫健行領隊，對中橫有特殊感情，感謝救國團協助身心障礙者走出家門，她認為人生雖然可能遇到困難、缺憾，但相信只要努力，就能完成夢想。

盧近期因為做髖關節手術，需要拐杖輔助行動，更能體會到身心障礙者的不便，而這群生命鬥士克服自身困難，帶著輔具進中橫健行著實不易，需要比一般人更勇敢、更有意志力，真的非常了不起。

台中市社會局長彭懷真表示，礙於個人、家庭、交通、環境等因素限制，長途健走活動對許多行動不便的身心障礙者，似乎是遙不可及的夢想，但這12名身障朋友證明了人生沒有什麼不可能，如有民眾經過這一團勇士身邊，請為他們加油打氣，支持更多身障朋友為自己成就一次人生壯遊。

社會局表示，這次中橫健走圓夢計畫由救國團台中市團委會、救國團台中市大雅區團委會、台中市身心障礙體育總會等共同促成，健行成員有7位小兒麻痺患者、1位輕度腦麻者、4位下肢障礙，平均年齡52歲。報名前救國團均先調查基礎體能，並到都會公園試走8公里，通過初篩者，還到潭雅神步道練走，進行4個半小時的體能訓練。

救國團表示，為了確保安全，這次身障中橫健行活動，號召大雅區救國團12名義工、漢翔公司6名志工、護理師2名、視障按摩師1名、山域嚮導1名、導路領隊1名及押路領隊1名；另外安排前導車和行政保母車各1輛，負責確認路況，接應體力不支的夥伴，並由天祥青年活動中心負責協助所有後勤支援。

今日啟程儀立委楊瓊瓔、市議員兼台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍、社會局長彭懷真、前台中市副市長徐中雄、台中市食品流通商業同業公會理事長黃志明等人，均出席為這群鬥士們加油打氣。

紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，勇敢圓夢。圖／台中市新聞局提供
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紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，台中市長盧秀燕見證啟程，她大讚生命鬥士們就像是鋼鐵人勇敢圓夢。圖／台中市新聞局提供
紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，台中市長盧秀燕見證啟程，她大讚生命鬥士們就像是鋼鐵人勇敢圓夢。圖／台中市新聞局提供

台中市 救國團 中橫公路

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