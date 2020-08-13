快訊

釣魚台111天的中國艦隊：日本如何面對「尖閣問題」？

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣加碼防治小花蔓澤蘭 每公斤最高7元

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
植物殺手「小花蔓澤蘭」的近照。圖／南投林管處提供
植物殺手「小花蔓澤蘭」的近照。圖／南投林管處提供

小花蔓澤蘭因每年夏季繁殖力強，號稱植物界的殺手，配合林務局南投林管處在彰投雲全年常設小花蔓澤蘭6個收購點，今年訂定收購價格仍為每公斤5元；但設籍於南投縣者，由南投縣政府另加碼每公斤2元，收購上限20公噸，期限至今年12月21日止辦理收購，領取時需收取具領人身分證正反面影本，以辨別縣民身分。

南投林管處指出，近10年來累計防治面積3200多公頃，收購量達2000多公噸，今年全省預計從8月17日開始，將加強防治力道，共設置6個收購點，無期限收購小花蔓澤蘭，並於以後每周一辦理收購（如遇假日停止收購），收購時間為上午9時至11時30分，收購價格為每公斤5元。

每年8月15日至9月15日是農委會訂定的「小花蔓澤蘭全國防治月」，南投林管處公布南投縣草屯鎮土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站、彰化縣田中分站、雲林縣林內分站等6個收購點，自8月17日開始收購，每公斤5元，適用對象為自然人或登記有案的社區發展協會，另今年底前南投縣民由縣府再加碼每公斤2元收購經費。

南投林管處指出，小花蔓澤蘭繁殖力強，開花期約為每年10月開始，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，且可無性生殖，花冠成白色至綠色，因此防除最佳時機為每年的9至10月間，且必須經年持續進行防治，才能防止危害本土樹種、造成農損。

農業處表示，小花蔓澤蘭防治多年卻未能根除，可能是民眾為求量而搶割，造成斷莖未根除而分枝更多，呼籲民眾移除時務必連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，而防除的小花蔓澤蘭，收集妥當，在收購時間內交給各據點工作人員，相關訊息請上南投林管處網站

民眾以小貨車載送小花蔓澤蘭各地林務局工作站繳交，南投縣民今年底前更可加碼2元收購。圖／南投林管處提供
民眾以小貨車載送小花蔓澤蘭各地林務局工作站繳交，南投縣民今年底前更可加碼2元收購。圖／南投林管處提供
民眾以小貨車載送小花蔓澤蘭各地林務局工作站繳交，南投縣民今年底前更可加碼2元收購。圖／南投林管處提供
民眾以小貨車載送小花蔓澤蘭各地林務局工作站繳交，南投縣民今年底前更可加碼2元收購。圖／南投林管處提供
受害的龍眼林，正遭受植物殺手「小花蔓澤蘭」的危害。圖／南投林管處提供
受害的龍眼林，正遭受植物殺手「小花蔓澤蘭」的危害。圖／南投林管處提供

小花蔓澤蘭 塑膠袋

延伸閱讀

影／休旅車高速過彎自撞 車頭全毀險翻進稻田

男子騎車載醉女疏忽 害摔死肇逃遭判2年

南投偏鄉校園中央廚房難統整 改為統一採購提高品質

教室裝設冷氣政策 南投縣盤點173所校園電力系統

相關新聞

南投縣加碼防治小花蔓澤蘭 每公斤最高7元

小花蔓澤蘭因每年夏季繁殖力強，號稱植物界的殺手，配合林務局南投林管處在彰投雲全年常設小花蔓澤蘭6個收購點，今年訂定收購價...

搶振興券商機　員林市辦抽獎又發幸福卡免費搭公車

彰化縣部分鄉鎮公所加碼發現金「振興」經濟，員林市公所接獲許多市民是否跟進？市公所今天舉辦「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動說...

縣府牽線台企銀撥款 彰化縣忠覺社區樂齡學堂今開張

鑼鼓咚咚響，彰化縣溪湖鎮忠覺社區今天辦喜事，邀請台灣中小企銀董事長黃博怡副縣長洪榮章等人，共同主持忠覺社區銀髮樂齡學堂啟...

中橫開通60年 12名身障朋友挑戰4天健行

紀念中部橫貫公路開通60年，12名身心障礙朋友今天起出發至8月16日要挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程，勇敢圓夢。...

海巡署艦隊分署號中港基地裝置藝術亮相 3隻白海豚跳躍

海巡署艦隊分署中港海巡基地廳舍公共藝術裝置，經徵選小組綜合考評，由形意藝術空間有限公司所提案之「福爾摩沙之境」獲得最高評...

影／人氣搬家公司是家庭主婦創辦的！流通教父說到重點

台中市建築經營協會大師講座昨天下午邀請「流通業教父」徐重仁，以「走舊路，到不了新地方」為題，分享40年企業經營心得。徐重...

台中大里停水徵結找到 供水管未設排氣閥今已排除

台中市大里地區前天下午因國光路與德芳路口水管破裂，搶修後原以為昨天下午4時可以復水，但後來位在地勢較高處的大明、西榮和東...

中市續驗中醫藥物 彰縣全面稽查業者

台中市鉛中毒案已確認有14人受害，市長盧秀燕昨表示，中市府會持續檢驗，全面配合檢警積極偵辦，並協助受害人訴訟求償；彰化縣...

中市幼兒園裝監錄設備 家長、教師拉鋸戰

幼兒園意外事故、虐童案頻傳，台中市教育局統計全市762家公私立幼兒園，僅6成2已裝監錄設備，幼生家長要求教育局「硬起來」...

非營利幼園搶手 台中109學年度新增9家

非營利幼兒園有夠夯！台中市府在南屯區花1億2597萬元新建「豐樂非營利幼兒園」，可收託318名幼生，報名秒殺；學生每人每...

彰化愛-互助網時間銀行啟動 服務時數可交換

彰化縣政府成立「愛-互助網」時間銀行，縣民可以貢獻力量投入社區工作，服務時數換取課程，或者存在銀行進行交換；全縣8大生活...

18弱勢生當公益大使 單車環台10天騎800公里

大中華婦幼關懷成長協會帶著18名弱勢學生，昨起騎自行車從台中出發，挑戰10天完成近800公里的環台之旅，沿途還將到偏鄉學...

熱門新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

注意！台南一口氣新增8支測速桿估9月啟用 全市達百支

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

台中大里復水「跳票」！停水超過24小時 水公司漏夜測漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。