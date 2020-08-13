聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣加碼防治小花蔓澤蘭 每公斤最高7元
小花蔓澤蘭因每年夏季繁殖力強，號稱植物界的殺手，配合林務局南投林管處在彰投雲全年常設小花蔓澤蘭6個收購點，今年訂定收購價格仍為每公斤5元；但設籍於南投縣者，由南投縣政府另加碼每公斤2元，收購上限20公噸，期限至今年12月21日止辦理收購，領取時需收取具領人身分證正反面影本，以辨別縣民身分。
南投林管處指出，近10年來累計防治面積3200多公頃，收購量達2000多公噸，今年全省預計從8月17日開始，將加強防治力道，共設置6個收購點，無期限收購小花蔓澤蘭，並於以後每周一辦理收購（如遇假日停止收購），收購時間為上午9時至11時30分，收購價格為每公斤5元。
每年8月15日至9月15日是農委會訂定的「小花蔓澤蘭全國防治月」，南投林管處公布南投縣草屯鎮土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站、彰化縣田中分站、雲林縣林內分站等6個收購點，自8月17日開始收購，每公斤5元，適用對象為自然人或登記有案的社區發展協會，另今年底前南投縣民由縣府再加碼每公斤2元收購經費。
南投林管處指出，小花蔓澤蘭繁殖力強，開花期約為每年10月開始，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，且可無性生殖，花冠成白色至綠色，因此防除最佳時機為每年的9至10月間，且必須經年持續進行防治，才能防止危害本土樹種、造成農損。
農業處表示，小花蔓澤蘭防治多年卻未能根除，可能是民眾為求量而搶割，造成斷莖未根除而分枝更多，呼籲民眾移除時務必連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，而防除的小花蔓澤蘭，收集妥當，在收購時間內交給各據點工作人員，相關訊息請上南投林管處網站。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言