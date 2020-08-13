南投縣加碼防治小花蔓澤蘭 每公斤最高7元

小花蔓澤蘭因每年夏季繁殖力強，號稱植物界的殺手，配合林務局南投林管處在彰投雲全年常設小花蔓澤蘭6個收購點，今年訂定收購價格仍為每公斤5元；但設籍於南投縣者，由南投縣政府另加碼每公斤2元，收購上限20公噸，期限至今年12月21日止辦理收購，領取時需收取具領人身分證正反面影本，以辨別縣民身分。

南投林管處指出，近10年來累計防治面積3200多公頃，收購量達2000多公噸，今年全省預計從8月17日開始，將加強防治力道，共設置6個收購點，無期限收購小花蔓澤蘭，並於以後每周一辦理收購（如遇假日停止收購），收購時間為上午9時至11時30分，收購價格為每公斤5元。

每年8月15日至9月15日是農委會訂定的「小花蔓澤蘭全國防治月」，南投林管處公布南投縣草屯鎮土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站、彰化縣田中分站、雲林縣林內分站等6個收購點，自8月17日開始收購，每公斤5元，適用對象為自然人或登記有案的社區發展協會，另今年底前南投縣民由縣府再加碼每公斤2元收購經費。

南投林管處指出，小花蔓澤蘭繁殖力強，開花期約為每年10月開始，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，且可無性生殖，花冠成白色至綠色，因此防除最佳時機為每年的9至10月間，且必須經年持續進行防治，才能防止危害本土樹種、造成農損。