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台中大里停水徵結找到 供水管未設排氣閥今已排除

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里地區，前天下午因國光路與德芳路口水管破裂，搶修後原以為昨天下午4時可以復水，但後來位在地勢較高處的大明、西榮和東興等里仍無法恢復供水；經過一夜搶修，水公司找到問題徵結在於國光路一供水管在一開始裝設時未設排氣閥，導致氣阻無法排除而引起供水不順。圖／台灣自來水公司提供
台中市大里地區，前天下午因國光路與德芳路口水管破裂，搶修後原以為昨天下午4時可以復水，但後來位在地勢較高處的大明、西榮和東興等里仍無法恢復供水；經過一夜搶修，水公司找到問題徵結在於國光路一供水管在一開始裝設時未設排氣閥，導致氣阻無法排除而引起供水不順。圖／台灣自來水公司提供

台中市大里地區前天下午因國光路與德芳路口水管破裂，搶修後原以為昨天下午4時可以復水，但後來位在地勢較高處的大明、西榮和東興等里仍無法恢復供水；經過一夜搶修，水公司找到問題徵結在於國光路一供水管在一開始裝設時未設排氣閥，導致氣阻無法排除而引起供水不順，所幸後來改以消防栓排氣，才把問題解決，上午供水已大致恢復正常。

據水公司第四區管理處人員指出，何以主要供水管竟會未設排氣閥，原因已不可考，有可能在最初裝設時即未設計。若要重新裝設，又得停水，恐又造成民眾生活不便，但有此經驗，已知問題所在，有利於往後供水參考，排水閥可等未來有利時機再行裝設。

水公司為了解決供水問題，水公司第四區管理處長蕭淑貞相關人員，徹夜坐鎮辦公室加班測漏，希望找出問題所在；對於終於能把問題解決，他們上午都舒了一口氣。

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