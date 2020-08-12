台中精科勞工宅全新落成15日舉辦市集歡慶入厝

台中精密機械科技創新園區勞工宅「新業宜家」520戶，因售價較附近新大樓少一半，2017年創下30天完銷紀錄。新業建設今天宣布，為慶祝「新業宜家」完工落成，8月15日下午1時到6時，舉辦新業盛夏市集，共52個美食、友善小農等攤位，還有氣球互動、音樂展演、美味餐車等，歡慶住戶入厝。

台中市議員張耀中說，有住戶擔心汙水處理貴，也有住戶反映周邊汽車格位嚴重不足，夜間常見周遭住戶違規停車，且附近檢舉達人毫不手軟。

台中市政府回應，精科勞工宅共1683戶，汙水費依中市汙水下水道使用費徵收自治條例規定，並參照台北市與高雄市收費標準，都以每立方公尺5元收取。精科勞工宅周邊停車空間不足，交通局規畫在文山六街興建立體停車場，預計可提供汽車位340格、機車位560格，工程約2022年10月完工。

新業建設榮譽董事長穆椿松說，「新業宜家」是新業建設繼「新業誠家」後，經市府主動讓利，提供低於市價的土地，由新業建設得標，將利潤回饋到勞工身上，每坪均價13萬元興建勞工宅，以及「精科好宅」191戶。

台中市都發局說，「精科好宅」社區內有托嬰中心與日照中心，相當搶手，中籤率22% ，住戶已於上個月入住。