台中大里停水問題未解 水公司漏夜測漏

台中市大里地區，昨天下午因國光路與德芳路口水管破裂，搶修後原以為今天下午4時可以復水，但是事與願違，截至發稿的今晚7時許，位在地勢較高處的大明、西榮和東興等里仍無法恢復供水；民眾無水可用，水公司人員也加班測漏，希望找出問題所在，解決供水問題。

一位市民在臉書上哀嘆說，水公司下午4時可以復水的說法「跳票」，而情況只是由大範圍的17個里停水縮為6個里，且停水已超過24小時，為生活帶來太多不便，而何時能解決，水公司也還不一定。

包括水公司第四區管理處長蕭淑貞在內和兩位副處長以及相關人員，晚間仍坐鎮辦公室，希望找出問題所在。蕭淑貞說，既然國光路與德芳路口的破管已經修復，理論上等氣阻消除後就應該可以恢復供水，但至今仍有地區沒有水，懷疑可能在支線部分有漏水。

因此，他們下午起積極進行測漏，但一場大雨，影響工作人員靠聽覺測漏，雨停後已加速進行，並嘗試以移動測量水壓方式，找出問題區域和漏水點。

蕭淑貞說，為暫時解決用水問題，水公司已派出水車到當地提供用水，目前期待能趕快找出問題加以解決。