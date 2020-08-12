如何解決台中空污問題？ 蔡其昌：大家共同面對

立法院副院長蔡其昌今天出席「台中市抗空污論壇」時指出，台灣空污來源主要包括固定污染源、移動污染源及境外污染源，要解決問題需要大家一起面對。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會下午在中興大學應用科技大樓舉辦「台中市抗空污論壇」，邀請產業界、專家學者及相關政府機關代表與會，共同研討電動大貨車的研發現況及可能性，期盼透過論壇找到柴油大貨車減污之道。

蔡其昌表示，台灣空污來源主要包括固定污染源、移動污染源及境外污染源，要釐清台灣空污問題就要從這3面向著手才能改善，但境外部分不能控制，所以內部長期關注移動污染源及固定污染源。

在固定污染源方面，蔡其昌說，大家常講的就是台中火力發電廠，台電的責任很大，外界也緊盯台電，雖然大家緊盯台電，但台灣人無法忍受缺電，除了台電之外，固定污染源還有中小企業，但要求中小企業難度很高，如何透過政策引導及獎勵是大家要共同面對的問題，只放在一家公司，台灣空污不會改善，要將問題抓出來共同解決。

至於移動污染源部分，蔡其昌說，大家都放在老車上，把最大承擔放在老車司機上，這是共業，沒道理由極少數人承擔社會共同問題，政府角度要一些調整，設計更多誘因及合理責任分擔方式。

中興大學教授莊秉潔則表示，要改善空污，建議調度減煤極大化入法、中小鍋爐改燃氣、大貨車電動化等，只要做到這3點，每年1到4月空污季時，天空應可以變藍天，他也建議開發電動大貨車。

彰化縣燃油機具車輛權益保障協會理事長李文權認為，現在輿論都覺得大型柴油車所造成的空氣污染比例最高，是否為真，應該提供更具實際的實測取代推估數據，以免大型柴油車成為「理論推估」下的代罪羔羊。