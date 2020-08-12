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影／台中鉛中毒案驚爆第3家排隊名醫 病患：不擔心

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。記者趙容萱／攝影
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。記者趙容萱／攝影

台中市前議長張宏年一家四口鉛中毒案今天驚爆有第三家中醫診所。台中市衛生局追查發現，康然中醫診所醫師張勝為涉入開立禁藥硃砂藥品給病患外用，全案依醫師法裁罰、另依藥事法函送地檢署偵辦。康然診所今天上午照常看診，張勝為在近中午張貼「因事休診」並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。

一名男病患表示，張醫師醫術很好，一個上午開放35人排隊掛號就診，很多病患都因此排隊等掛號，他本來因車禍腿受傷在大醫院治療，醫師說要換人工關節，來張醫師這裡治療好的，張醫師是用針灸加外敷藥膏治診，他很放心，不擔心會有鉛中毒，他還替張醫師抱不平，認為「應該是提供藥材的藥商出問題，要去問藥商才對。」

張宏年之子、現任市議員張彥彤上月底在臉書爆一家4口吃了盛唐中醫診所院長呂世明開的中藥後鉛中毒，國民黨前市黨部主委陳明振爆其妻是盛唐中醫患者也鉛中毒，台中市衛生局調查後將全案依醫療法、藥事法函送檢調偵辦，後又查出台中另一家九褔中醫診所也涉嫌在中藥珍珠五寶粉、天王補心丹內服藥摻禁藥硃砂，導致彰化白姓一家4人鉛中毒。

衛生局經追查盛唐、九福中醫診所藥源為台中欣隆藥業公司，從中查出康然中醫診所曾向該公司購買硃砂，隨即派員至該診所稽查，負責醫師張勝為宣稱106年及107年開立硃砂藥品給病患外用。

衛生局說明，衛生局對醫師張勝為依違反醫師法第28-4條使用中央禁止使用硃砂藥物，裁罰10萬元；另針對未詳細記載配置用藥內容於病歷，再依違反醫師法第12條病歷記載不實，裁罰2萬元。衛生局也要求張醫師停止門診業務一個月，靜待司法調查，再依醫師法第25條移付懲戒。

台中市衛生局統計，截至8月11日，前往醫院接受檢查人數共計173人，血中鉛含量超標人計16人；中藥檢體共267件 (包含主動稽查抽驗161件及64位民眾送驗106件)，另最新中藥檢驗結果有6件超標，包含中藥粉包3件，以及珍珠五寶散2件、天王補心丹1件。

衛生局呼籲，市民對於來路不明、無藥物許可證非合格的中藥，如有服用案內診所開立的五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，應停止服用。

衛生局建議，民眾先將可疑的藥包送驗，凡是台中民眾於8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請於上班時段送至台中市食品藥物安全處申請檢驗，電洽04-22220655。

康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。圖／讀者提供
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。圖／讀者提供
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。記者趙容萱／攝影
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。記者趙容萱／攝影
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。圖／讀者提供
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。圖／讀者提供
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。記者趙容萱／攝影
康然中醫診所醫師張勝為今天近中午張貼「因事休診」，並放下鐡捲門，張勝為表示，已進入司法程序，不便回應。記者趙容萱／攝影

衛生局 醫師 中醫

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