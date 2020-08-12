彰化醫院附設二水門診部開幕 復健科為偏鄉老人服務
衛福部彰化醫院附設二水門診部今天開幕，並以復健科為主，成為彰化縣二水鄉第一家復健醫療機構，對於高齡化的偏鄉而言，可說是老人家一大福音，引進14台增強肌耐力及柔軟度、協調性的機組，可以幫助老人家減緩肌力退化速度，二水門診部也正在規畫精神科失智門診，近期將會上線。
彰化醫院院長謝文淮、立委陳素月、黃秀芳與彰化縣副縣長洪榮章、二水鄉長蘇界欽等人今天參加二水門診部開幕儀式，一起揭牌。
謝文淮說，二水鄉醫療資源較不足，2017年彰化醫院先於二水零售市場2樓設立二水日照中心，隨後成為二水鄉社區整合型服務中心，整合長照資源，2年多來看到不少長者需要復健，但都必須到鄰近鄉鎮才能看診復健，促使他們推動復健業務，規畫開設二水門診部，補足二水鄉復健資源的不足。
謝文淮說，開幕後每周二上午、周五下午有復健門診，物理治療師及職能治療師則是周一至周五的上下午皆在此服務，他們也正在規畫精神科失智門診，將會很快上線。
復健科主任廖宜新說，電療、熱療、光療、頸椎牽引機、腰椎牽引機等物理治療儀器及各種職能治療儀器都已就位，為患者進行消炎止痛的復健治療，另外還有14台機組則是為了增強肌力、耐力、柔軟度及協調性而設立，對於老年人特別需要，可以幫助老人家減緩肌力退化速度。
廖宜新說，農村老人家習慣忍耐，或許需要復健也都忍下來，造成日後的隱憂，希望二水門診部復健門診的到來，能帶給二水長者一個更便利的就醫環境，陪他們走得更遠更久。
很多長者的膝蓋患有退化性關節炎，廖宜新說，除了吃藥復健外，可藉由醫師開立的運動處方，透過機組的運動治療去增強膝蓋的關節活動度和肌力，減少跌倒的機率，其他部位的肌群，也可透過各種量測進行了解，進而以機組去訓練不足的部分，在醫師處方操作下是比較安全，也比較有效。
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