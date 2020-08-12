員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，彰化縣多家餐廳吹熄燈號，包括彰化市桂都餐廳、員林風尚人文餐廳等，風尚人文餐廳負責人林姓業者最近不畏疫情，在員林風尚人文餐廳原址悄悄裝潢石井屋日本料理餐廳、及「舞鶴昭日咖啡」，疫情期間將以新風貌登場，在餐飲業競爭很激烈的員林市可說是逆勢操作，也引發業界側目。

彰化市知名的桂都餐廳今年3月突結束營業，讓業界及民眾一陣譁然，事實上彰化市桂都美食館，及老牌的霖園餐廳、怡園婚宴會館和風尚人文餐廳都是林姓業者旗下事業。

林老闆是中部知名的餐飲業大亨，2003年創立風尚人文咖啡彰化旗艦店，第二年進軍員林、台中，曾引領中部咖啡簡餐市場風騷，帶動流行，最盛時期從新竹到嘉義共有22家風尚人文餐廳，其中11家是直營店，11家是連鎖店，但目前風尚人文僅剩 5家直營店。

員林風尚人文咖啡館今年4月間悄悄熄燈，很多人還以為是受疫情影響暫時停業，林老闆說，其實大型複合式餐飲的風潮已過，所以他決定與時俱進再轉型，所以在員林店原址進行全面「脫胎換骨」工程。

林姓業者說，走高檔精緻風的日本料理餐廳石井屋在彰化、台中店都擁有忠實顧客，所以決定進軍員林，風尚人文啡館舊有內部設施已全面拆除重新設計，店面隔間成兩個區域，後方則規畫包廂式的石井屋，前方面臨中山路的營業空間規畫為「舞鶴昭日咖啡」，提供咖啡飲料、輕食、簡餐等，預訂8月17日開始試賣，農曆七月後擇日正式開幕營業。

林姓業者說，疫情總有結束的時候，但餐飲是民生必需，趁疫情期間，也將餐廳轉型改造，分眾訴求提供更好的服務。