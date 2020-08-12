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南投貓羅溪、牛運堀變身 排水溝成為親水遊憩區

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市牛運堀排水經過整治，從臭水溝成為民眾可遊憩的親水區。圖／南投縣政府提供
南投市牛運堀排水經過整治，從臭水溝成為民眾可遊憩的親水區。圖／南投縣政府提供

南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫第2期工程進度，串聯南投市水環境，南投縣長林明溱今天勘查工程進度，希望改善排水系統老舊髒亂情形，為南投市打造兼具生態及綠意的水環境，提供市民休憩好去處。

林明溱說，為改善貓羅溪及排水渠道環境，縣府爭取前瞻建設改善貓羅溪中游段生態及生活廊道重建，貓羅溪左岸堤防堤前坡及堤後坡的改善已初見成果，覆土綠化大幅提升沿岸環境及景觀，自行車專用道也會重新整理，提供民眾優質的休憇及運動場域。計畫將持續推動，以期優化南投市藍綠帶，提高社區生活環境及品質。

建設處長李正偉說，貓羅溪連結南投市區、中興新村及南崗工業區是重要河道，初步已完成牛運堀排水渠道整治，透過生態工法，營造多孔隙之動物棲地，改善水道生態及易親近之水岸環境，讓小魚丶小蝦丶水鳥都能回來，找回舊有生態景觀風貌，工程經費約613萬9千元，預計9月下旬完成。

貓羅溪部分堤前坡及堤後坡原有水泥坡面都打掉，在不破壞堤防結構前提下，改以覆土植生方式，藉此增加藍綠帶空間，另堤後坡也將種植光臘樹、台灣欒樹丶黃花風鈴木等樹種增加綠美化成效。貓羅溪堤防修復改善後，左右岸廊道共增加了3.5公里綠帶，5萬1000平方公尺綠化面積，工程經費約5310萬6千元，預計10月完成。

計畫主持人郭中端說，牛運堀排水渠道水質清澈，設計時以水都概念設計，打造優質親水藍綠帶場域，希望能成為全國典範。貓羅溪是水道也是風道，如同南投市的肺，吸納南投市區域排水，有豐富生態，因此希望透過計畫推動，打造友善生態環境。

南投縣長林明溱會勘貓羅溪整治計畫，希望提供縣民親水遊憩區。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘貓羅溪整治計畫，希望提供縣民親水遊憩區。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘貓羅溪整治計畫，希望提供縣民親水遊憩區。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘貓羅溪整治計畫，希望提供縣民親水遊憩區。圖／南投縣政府提供

林明溱

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