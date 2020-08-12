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活躍老化！草療懷舊唱老歌 埔榮特製秋刀魚料理

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部草屯療養院附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌、做活動。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌、做活動。圖／草屯療養院提供

南投縣高齡化問題嚴重，65歲以上縣民占全縣人口近2成，為延緩地方長輩老化，衛福部草療附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌重溫過去；中榮埔里分院附設精神護理之家則從「吃」下手，特製秋刀魚料理補充營養，活化腦細胞。

草屯療養院指出，台灣人口老化問題嚴重，南投更位列全國高齡化前三縣市，長照需求增加，草療也針對失智症提供特別門診、日間病房、共照中心等服務，去年12月設立附設在地長照機構「北勢里日間照顧中心」提供專業醫療照顧治療。

而為活化北勢日照中心失智、失能長輩，草療邀請其家屬和草屯凱旋樂器、中興高中等籌辦「回味老歌風華」活動，帶阿公阿嬤唱「阿爸親像山」、「女人夢」等歌曲，並進行南胡、吉他、木箱鼓演唱表演及帶動跳，盼透過懷舊治療活躍老化。

草療老年精神醫學組組長沈政男說，老化恐致認知功能慢性退化導致失智症，長輩除記性與日常生活功能減退，還恐產生諸多情緒與行為問題，懷舊治療能讓長者多動頭腦，同時建議平時多從事心智或休閒活動、與人互動，多吃抗氧化食物。

中榮埔里分院則顛覆民眾對秋刀魚難食用的印象，竟讓精神護理之家長輩大啖秋刀魚料理；院方表示，品嘗美食使人心情愉快，但隨年齡增長，牙口不好、味覺退化，不少長輩很難吃得開心，因此從吃下手助他們重拾用餐樂趣，也活躍老化。

但考量秋刀魚刺多，採壓力鍋滷煮2小時至每一吋都軟化，且保留圓形，果然讓住民食指大動；而秋刀魚omega-3不飽和脂肪酸豐富能降低三酸甘油脂，含EPA、DHA預防動脈硬化和血栓，也有助活化腦細胞，對高齡者而言是相當好的食物。

衛福部草屯療養院附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌重溫過去圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌重溫過去圖／草屯療養院提供
台中榮總埔里分院附設精神護理之家特製秋刀魚料理，幫長輩補充營養，活化腦細胞。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院附設精神護理之家特製秋刀魚料理，幫長輩補充營養，活化腦細胞。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院附設精神護理之家特製秋刀魚料理，幫長輩補充營養，活化腦細胞。圖／中榮埔里分院提供
台中榮總埔里分院附設精神護理之家特製秋刀魚料理，幫長輩補充營養，活化腦細胞。圖／中榮埔里分院提供
衛福部草屯療養院附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌重溫過去。圖／草屯療養院提供
衛福部草屯療養院附設長照機構透過懷舊治療，帶長輩聽老歌重溫過去。圖／草屯療養院提供

失智症 長照 銀髮族

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