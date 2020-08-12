快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

南投縣府綠美化貓羅溪堤防 打造環狀運動路廊

中央社 / 南投縣12日電

南投市貓羅溪堤防水泥彩繪表面多已斑駁脫落，且堤頂步道雜草叢生，南投縣政府進行改善工程，堤前坡覆土綠化回復河岸綠廊景觀，並優化自行車道，提供居民運動休閒更好環境。

南投縣政府進行牛運堀排水渠道整治及貓羅溪左岸堤防修復改善工程，南投縣長林明溱今天視察進度，並提出強化意見，他說，貓羅溪堤防原是「硬邦邦」水泥彩繪表面，且多已斑駁脫落，縣府進行綠美化使水岸更親民，自行車道也重新整理，還有後續工程規劃中。

根據簡報資料，貓羅溪位於中興新村與南投市都市計畫區之間，希望透過城鎮之心計畫，將中興新村串聯南投市，工程包含貓羅溪環狀路廊整合、市區藍帶水岸空間、舊市區公園人本無障礙改善三大項目，其中堤前坡改善總長3.5公里，新增綠化面積5萬1000平方公尺。

堤前坡改善前，堤頂步道、欄杆等處雜草叢生，堤前坡彩繪多已斑駁脫落，且視覺較為生硬，視覺上無法與貓羅溪串聯，整體景觀無一致性，改善後堤前坡施作蜂巢格網覆土綠化，回復河岸綠廊生態景觀，還有基礎設施整理，新增綠化面積，提升整體景觀一致性。

堤後坡改善前雜草叢生、堤坡上喬木間距不一、階梯無扶手，堤後坡改善後，除優化堤頂步道，還有帶狀砌石植栽槽，以提升道路沿線景觀，並種植植栽串聯河岸生態廊道、階梯新增扶手，堤後坡改善總長度1.2公里，將使貓羅溪景觀更一致、提升南投市生活品質。

根據簡報資料，改善前的牛運堀排水渠道護欄老舊、水道植栽及喬木雜亂、原駁坎視覺較生硬，改善後既有駁坎以自然砌石修飾，提供多孔隙動物棲地環境，且渠道重新整理，營造自然水流景觀，搭配欄杆、植栽等河岸景觀整理，提升牛運堀水岸景觀一致性。

中興新村 自行車 車道

延伸閱讀

南投偏鄉校園中央廚房難統整 改為統一採購提高品質

體育場優先 南投市規畫2地下停車場

影／履帶機動橋車都來了 南投民安6號演習超逼真

南投民宿遭控盜領自由行補助 業者認賠吸收還挨告

相關新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

黎巴嫩貝魯特港日前發生大爆炸，爆炸原因直指是因為港口倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨所致，爆炸意外至少造成10...

清境農場南商圈太簡陋 退輔會、縣府將合作整頓

南投縣仁愛鄉清境農場是國內旅遊熱點，但其青青草原南商圈卻很簡陋，衛生環境堪慮，場方規劃與縣府合作興建多功能立體停車場，也...

女子想拿大甲媽壓轎金求讓她前男友回頭 網友勸找月老

一名女子在臉書問大家，她想拿大甲媽壓轎金求媽祖，讓她前男友能回頭，不知是否有用，許多網友都說她將壓轎金用錯地方，有人勸她...

盛唐、九福鉛中毒案 盧秀燕：協助受害者檢驗與求償

台中市長盧秀燕今表示，針對兩家被市府勒令停業的盛唐丶九福中醫診所，目前確認服藥中毒受害14人，近期陸續有就醫民眾自行報案...

南屯非營利幼兒園秒殺 中市幼托占家庭支出六都最低

台中市南屯區第一處非營利幼兒園今天啟用，甫招生就秒殺。市長盧秀燕表示，行政院規定各縣市幼托家庭支出不要超過15%，台中市...

台中大里停水10多小時 水公司：下午4時前可恢復正常

台中市議員李天生上午指出，大里中心地區昨傍晚開始發生大規模停水，至今上午還未恢復供水，範圍遍及17個里，並擴大到南區一帶...

王功漁火節今年管制區域縮小 接駁車每15分鐘1班車

彰化縣王功漁火節將於8月15、16日登場，芳苑分局將進行會場周邊彈性交通疏導管制措施，不過今年管制區域縮小，管制時間從上...

廚餘堆肥、助發電 落實循環經濟

廚餘不浪費，脫水堆肥、還能轉換成生質能源，落實永續利用。環保署環境督察總隊技監林左祥11日在記者會表示，廚餘回收可以用來當作豬飼料、製成堆肥或發電，以達成循環經濟的目標，目前已在多處設置廚餘多元處理設施。並邀請南投竹山鎮鎮長陳東睦現場分享廚餘再利用的成功案例。

創業故事他5訪大餐廳老闆 談成生意創立事業版圖

52歲「阿華師茶業」創辦人戎建民高中畢業後到南投盧山吉峰茶廠學做茶，經過食品廠歷練，15年前創業賣茶原料，沒有知名度，他...

國產雞肉、花卉價格 衝上高檔

國產雞肉價格上揚，最近白肉雞骨腿已漲到每公斤115元的歷史新高，但進口骨腿只有52元，目前市占率約四成。中華民國養雞協會...

體育場優先 南投市規畫2地下停車場

南投市區道路不寬，停車成了大難題，違停相當普遍，南投縣長林明溱原本希望利用大排加蓋，在南投醫院、果菜市場附近規畫停車空間...

台中創生8案 推城鎮之心、霧峰清酒

行政院訂去年為地方創生元年，希望協助區里、鄉鎮發展地方特色，促進人口回流。台中市去年提9案全被打回票，但今年成立管理平台...

熱門新聞

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

礁溪老爺驗出諾羅病毒 業者致歉將提供後續協助

蒜頭大橋青花瓷設計 塔高20層樓成嘉縣地景新地標

狗學校明星柴犬走失12小時尋獲 狗校長：不知牠想什麼

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。