南投縣府綠美化貓羅溪堤防 打造環狀運動路廊

南投市貓羅溪堤防水泥彩繪表面多已斑駁脫落，且堤頂步道雜草叢生，南投縣政府進行改善工程，堤前坡覆土綠化回復河岸綠廊景觀，並優化自行車道，提供居民運動休閒更好環境。

南投縣政府進行牛運堀排水渠道整治及貓羅溪左岸堤防修復改善工程，南投縣長林明溱今天視察進度，並提出強化意見，他說，貓羅溪堤防原是「硬邦邦」水泥彩繪表面，且多已斑駁脫落，縣府進行綠美化使水岸更親民，自行車道也重新整理，還有後續工程規劃中。

根據簡報資料，貓羅溪位於中興新村與南投市都市計畫區之間，希望透過城鎮之心計畫，將中興新村串聯南投市，工程包含貓羅溪環狀路廊整合、市區藍帶水岸空間、舊市區公園人本無障礙改善三大項目，其中堤前坡改善總長3.5公里，新增綠化面積5萬1000平方公尺。

堤前坡改善前，堤頂步道、欄杆等處雜草叢生，堤前坡彩繪多已斑駁脫落，且視覺較為生硬，視覺上無法與貓羅溪串聯，整體景觀無一致性，改善後堤前坡施作蜂巢格網覆土綠化，回復河岸綠廊生態景觀，還有基礎設施整理，新增綠化面積，提升整體景觀一致性。

堤後坡改善前雜草叢生、堤坡上喬木間距不一、階梯無扶手，堤後坡改善後，除優化堤頂步道，還有帶狀砌石植栽槽，以提升道路沿線景觀，並種植植栽串聯河岸生態廊道、階梯新增扶手，堤後坡改善總長度1.2公里，將使貓羅溪景觀更一致、提升南投市生活品質。

根據簡報資料，改善前的牛運堀排水渠道護欄老舊、水道植栽及喬木雜亂、原駁坎視覺較生硬，改善後既有駁坎以自然砌石修飾，提供多孔隙動物棲地環境，且渠道重新整理，營造自然水流景觀，搭配欄杆、植栽等河岸景觀整理，提升牛運堀水岸景觀一致性。