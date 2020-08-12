那些年眷村女子的日常 清水眷村文化園區年度主題特展

台中清水眷村文化園區年度主題特展「那些年，眷村女子的日常」目前正展出，跳脫以往眷村強調家國族群、軍事戰爭等大歷史敘述的面向，以不同視角探討眷村的休閒娛樂文化，省視眷村女性在歷史中的重要身影，共兩檔主題展覽，從夏季展到秋天。

第一檔展覽「心上的人兒─眷村女子日記」先開展，台中市港區藝術中心主任徐佩鈴表示，過去眷村的研究或文化展演主題都以男性、軍人為切入角度，較缺乏其他更多元的視角，應以性別的角度來持平看待歷史，所以在規劃年度展覽時，提出以生活在眷村中的女性身影為聚焦主軸，試圖用女性的視角與生命經驗來重新詮釋眷村的歷史面貌。

例如其中有個展間單元「飄洋過海來愛你」，以眷村第一代女性的生命經驗為構想場景，呈現那個年代，許多初為人妻的眷村第一代女性是如何歷經離亂與艱辛，隻身渡海來臺與丈夫相聚，勾勒出大時代動盪下女性的遷移路徑，形塑出眷村女性溫柔卻又堅毅的獨特身影。

展場中布置「情書花園」，讓觀展民眾能親手寫下情書給自己心上的人，向心上人表達感念之情，秋天將開展的第二檔「輕擁時光─眷村休閒日常」展覽，則是從眷村的休閒娛樂文化，呈現那些年裡眷村的日常生活一景，例如眷村的跳舞文化就與1960年代美軍駐台的歷史背景有關。