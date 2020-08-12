盛唐、九福鉛中毒案 盧秀燕：協助受害者檢驗與求償

廚餘不浪費，脫水堆肥、還能轉換成生質能源，落實永續利用。環保署環境督察總隊技監林左祥11日在記者會表示，廚餘回收可以用來當作豬飼料、製成堆肥或發電，以達成循環經濟的目標，目前已在多處設置廚餘多元處理設施。並邀請南投竹山鎮鎮長陳東睦現場分享廚餘再利用的成功案例。

2020-08-12 10:41