盛唐、九福鉛中毒案 盧秀燕：協助受害者檢驗與求償
台中市長盧秀燕今表示，針對兩家被市府勒令停業的盛唐丶九福中醫診所，目前確認服藥中毒受害14人，近期陸續有就醫民眾自行報案，持續檢驗中。目前市府對此案設有處理機制，除嚴加辦理，同時也協助民眾藥物檢驗，確認受害程度。
同時，市府也協助民眾求償，包括先跟消基會合作，因消基會有集體求償制度，需達20人以上，即使目前受害者為14人，仍會逐一提供法律諮詢，協助他們求償訴訟。
盧市長説，目前仍有民眾陸續將就醫情形與藥物送檢，市府積極檢驗中，不排除人數會再增加。總而言之，對此事一定嚴格查辦，針對盛唐、九褔的患者，無論民眾有無報案，也會配合警方全面性積極了解，協助民眾訴訟求償，走法律機制。
針對媒體詢問目前是否仍傾向由民眾自行到醫院篩檢，盧市長表示，請大眾勿過度驚恐，因大部分屬健保中藥，凡有健保者在第一波查過後，多是無問題的；部分民眾在健保給付之外，私下自費跟遞藥單給醫生，民眾若有此行為即會自行報案，市府將協助化驗，並取得證據。
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