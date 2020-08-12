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南屯非營利幼兒園秒殺 中市幼托占家庭支出六都最低

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
南屯首座非營利幼兒園今天啟用，報名秒殺。記者陳秋雲/攝影
南屯首座非營利幼兒園今天啟用，報名秒殺。記者陳秋雲/攝影

台中市南屯區第一處非營利幼兒園今天啟用，甫招生就秒殺。市長盧秀燕表示，行政院規定各縣市幼托家庭支出不要超過15%，台中市目前幼托占家庭支出僅8%，為六都最低。南屯非營利幼兒園12班中特別設3班幼幼班，提供2至3歲幼兒就讀，市府將持續普設費用平價、師資比及教育品質高的幼兒園，讓幼童擁有良好的教育場所，讓年輕家長「敢生敢養」

盧秀燕指出，她上任以來積極推動「公托公幼倍增計畫」預計民國111年底前增加180班，108至109學年度已增設131班，擴增3600多人進公共化幼兒園就讀機會；另行政院規定各縣市幼托家庭支出不要超過15%，台中市目前幼托占家庭支出僅8%，為六都最低，減輕年輕父母負擔，讓大家敢生敢養。

教育局長楊振昇表示，為提供幼生安全、舒適的學習空間及平價優質的公共化托育服務，市府爭取中央經費及前瞻基礎建設計畫補助，加上市府自籌款，合計挹注1億2597萬元興建豐樂非營利幼兒園，經公開評選委託嶺東科技大學經營。

嶺東科大校長趙志揚說，透過分齡、混齡、個人、小組及團體教學，鼓勵幼兒學習適應團體生活，觀察幼兒多元學習情況進而發覺潛力，同時引導家長參與及引入社區資源，營造多元學習的環境氛圍。豐樂非營利幼兒園109學年度開園招生即額滿，每位幼生每月僅需負擔3500元，其餘皆由市府支付，實質減輕家長經濟負擔。

教育局表示，豐樂非營利幼兒園地處南屯區豐樂里，位處第八期豐樂市地重劃區及第十三期大慶市地重劃區交界處，周邊人口日益增加，可及時提供市民平價優質公共化托育服務，減輕家長育兒負擔，將有助於在地市民安心就業、幼兒安心就托就學。

南屯首座非營利幼兒園今天啟用，報名秒殺。記者陳秋雲/攝影
南屯首座非營利幼兒園今天啟用，報名秒殺。記者陳秋雲/攝影

幼兒園 台中市 行政院

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