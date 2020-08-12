王功漁火節今年管制區域縮小 接駁車每15分鐘1班車

彰化縣王功漁火節將於8月15、16日登場，芳苑分局將進行會場周邊彈性交通疏導管制措施，不過今年管制區域縮小，管制時間從上午6時至晚間24時，活動會場設有7個免費停車場及免費接駁專車供遊客使用，接駁專車約每15分鐘1班車，警方籲遊客多利用接駁服務，讓交通更順暢。

芳苑分局表示，活動二天將對於主要縣道、沿線道路實施交通疏導管制，民眾至美食街及港區車輛禁止由台17線進入芳漢路及功湖路；台17線沿線路口將有警方管制及引導，由芳漢路福海宮單向進入大型停車場，後再由停車場出口單向引導離開，避免造成交通阻塞。

今年也規劃由彰化火車站至王功福海宮的直達專車，交通接駁車服務時間則從9點至晚上11點，相關資訊可上活動官網https://2020wanggong.com/查詢。

王功漁火節今年規劃有王功海洋音樂會、祈福嘉年華、煙火秀、千人烤蚵趣、王功光影燈祭等，海洋音樂會首日有陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人ØZI、廟會動感女神曾甜、快嘴饒舌女歌手呆寶靜、彰化樂團宋德鶴熱情演出，第二天則有彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈屁孩」鎮、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，以及金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋擔任壓軸表演。

今年還推出「樂活輕旅行」共有7款深具在地特色的海陸兩棲旅遊路線，包括體驗一日漁夫、放牧畜牧場樂趣、搭乘全台唯一的海牛、種植水耕蔬菜、認識羊咩咩、手作蕎麥麵、蚵藝DIY等。

更有刮刮樂消費額滿好禮雙重送，民眾消費滿200元即可兌換刮刮券，除了有機會兌換現金抵用券、夏日消暑禮、產業體驗禮，還可參加海洋音樂會摸彩，獎項包括Gogoro、Iphone SE 、Switch lite、掃地機器人、氣炸鍋等。