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台中大里停水10多小時 水公司：下午4時前可恢復正常

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員李天生上午指出，大里地區昨傍晚開始發生大規模停水，至今上午還未恢復供水，範圍遍及17個里，但水公司上午說已僅剩地勢較高處水壓不穩。圖／台灣自來水公司提供
台中市議員李天生上午指出，大里地區昨傍晚開始發生大規模停水，至今上午還未恢復供水，範圍遍及17個里，但水公司上午說已僅剩地勢較高處水壓不穩。圖／台灣自來水公司提供

台中市議員李天生上午指出，大里中心地區昨傍晚開始發生大規模停水，至今上午還未恢復供水，範圍遍及17個里，並擴大到南區一帶。水公司人員指出，因國光路和德芳南路口處昨天傍晚發生自來水幹管破裂，在完成搶修後，管線復水後會有阻塞效應，致水壓不穩，預計下午4時前可以恢復正常。

市議員李天生說，今天清晨起接獲不少民眾抱怨沒有水用，一早上班、上課前要灌洗都十分不便，還有早餐店抱怨沒有水用影響做生意。停水範圍為是仁德里、大里里、新里里、東興里、西榮里、永隆里、大元里、長榮里、仁化里、中新里、立德里、瑞城里、金城里、東湖里、國光里、大明里、西湖里。

水公司人員說，水管破管搶修後，復水時須逐步排出管內的空氣，才能順利恢復供水，截至上午10許應僅剩大明和西榮兩個地勢較高的里水壓會略為不，另則是使用水塔的民眾若未搭配抽水馬達，也要等供水的力量足夠後才能使水進入水塔。

停水 長榮 台中市

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