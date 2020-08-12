廚餘堆肥、助發電 落實循環經濟

廚餘不浪費，脫水堆肥、還能轉換成生質能源，落實永續利用。環保署環境督察總隊技監林左祥11日在記者會表示，廚餘回收可以用來當作豬飼料、製成堆肥或發電，以達成循環經濟的目標，目前已在多處設置廚餘多元處理設施。並邀請南投竹山鎮鎮長陳東睦現場分享廚餘再利用的成功案例。

實現循環經濟

林左祥表示，為了幫助地方將廚餘多元再利用，環保署在近2年協助地方政府優化廚餘處理設施，補助地方設置50套破碎脫水設施及設置20套快速堆肥設施，以減輕後端處理廚餘的負擔、加速堆肥處理速度及減少異味產生。

他補充說，台中市、桃園市、台北市、新北市及高雄市已興設廚餘生質能廠，預計113年可全部完成設置，完成後每年可處理23萬公噸廚餘，發電量4197萬度／年，可提供1萬1千多個家庭一年的用電量，售電收入2億1479萬元／年，減少碳排放2.22萬公噸／年，將可大幅提升全國廚餘處理量能，並實現循環經濟目標。

栽種花卉美化環境

「我們利用廚餘堆肥栽種花卉來美化鎮上的環境。」南投縣竹山鎮鎮長陳東睦現場分享廚餘再利用的成功案例，竹山鎮公所利用每日回收約5噸的廚餘產製堆肥，製作出廚餘有機土，再利用有機土培育花卉，將竹山鎮打造成一座令人驚豔的花園城鎮。

環保署強調，廚餘回收再利用的好處很多，可有效減少垃圾焚化量、將廢棄物轉為有用資源，但也呼籲民眾珍惜食物，在家「吃多少、煮多少」，出外用餐則「吃多少、點多少、吃不完打包回家」，避免廚餘產生，共同為守護美麗家園而努力。

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