創業故事他5訪大餐廳老闆 談成生意創立事業版圖

52歲「阿華師茶業」創辦人戎建民高中畢業後到南投盧山吉峰茶廠學做茶，經過食品廠歷練，15年前創業賣茶原料，沒有知名度，他第五度拜訪台中知名的泡沫紅茶複合餐廳老闆才談成生意，也因此打開知名度，如今不但內銷，還成功插旗全球近20個國家，成就茶業事業版圖。

戎建民建議，社會新鮮人要找到自己的興趣。做賺錢的事，只能做一陣子；做喜歡的事做一輩子，再苦就不累。第二，是把握可以發展自己興趣機會，學著賺慢錢，腳踏實地。

戎建民舉例，以種茶為例，茶要有天然花香，是靠犁田施肥基本功，每年105天製茶，其他時間花在茶園管理，基本功做得好，就會反映在茶品質上。

戎建民父親祖籍山東，戎父隨國軍來台，在南投縣仁愛鄉落地生根，孩子名字最後一個字依序是「中、華、民、國」。戎建民排行老三，因為二哥早夭，取「阿華」為偏名。

戎建民說，他剛開始學做茶，每天認真做筆記本，茶園裡粗重工作從掃地、收器具、到茶園載茶菁、施肥、農藥、剪枝等都踏實完成。老闆看他工作認真，第二年就教他製茶。

戎建民也從中發現，做茶其實很好玩，不同氣候、溫度，甚至連露水都會影響到茶香、氣味，不能馬虎。製茶第三年參加烘茶比賽，就得到優良名次。

戎建民分享，製茶時間長，茶廠從第一批茶菁在上午9時進廠後，進行日光萎凋，隔1.5小時進一批、一天有5到6批，傍晚開始室內萎凋、殺菁，另有一組人加入做團揉、烘焙，一直焙茶到隔天清晨6時，休息不到4小時，又要接新的茶菁，春茶連續做35天以上。

茶園管理也很重要，盧山的茶園占地約七甲，以人力犁田很費工，好處是可以斷根、鬆土，蚯蚓、好菌都在，老闆堅持不用除草劑，幾乎全區除完草半個月，另一頭的草又冒出來，又得重頭來。

戎建民說，1997年到台中任食品烘焙廠員工，以「阿華師」在東森購物台賣台灣茶，創下40分鐘狂銷2880斤茶葉的驚人紀錄，2005年創業之初賣茶原料，他找當時最火紅的泡沫紅茶店複合餐廳，小公司要談生意不容易，公司業務去就吃了閉門羹，他第四度拜訪才見到老闆，第五度拜訪談到凌晨二時才談成生意，也因此打開知名度。