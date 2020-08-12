聽新聞
test
0:00 / 0:00
清境農場南商圈太簡陋 退輔會、縣府將合作整頓
南投縣仁愛鄉清境農場是國內旅遊熱點，但其青青草原南商圈卻很簡陋，衛生環境堪慮，場方規劃與縣府合作興建多功能立體停車場，也改善當地停車問題；經縣府函覆同意，雙方將簽訂合作備忘錄，預計明年完成設計，後年發包動工興建。
退輔會清境農場指出，青青草原南端商圈鄰近清境高空觀景步道，更是前往觀山牧區、青青草原必經之處，旅遊人潮密集，但過去商圈規劃開放，攤販集中區僅搭蓋帆布棚架或大陽傘，設施較簡陋也不耐風雨，空間開放也衍生環境衛生問題。
為改善商圈環境及周邊停車問題，清境農場去年向南投縣府提出「青青草原南商圈計畫」盼合作推動整頓，規畫由農場提供土地、編列經費，委託縣府代辦發包督工，共同興建結合餐飲、休憩、停車等多功能立體停車場，粗估經費約2億元。
縣府表示，近期已函覆清境農場同意共推南商圈整頓計畫，後續將邀場方對多目標建物細部設計、未來完工營運等細項進行研擬，並簽訂雙方合作備忘錄；場方也盼加速合作腳步，在今年底前簽署，明年完成規畫設計，後年正式發包動工。
針對多目標立體停車場興建方向，縣府初步規劃除餐飲、諮詢、展售等多功能服務，至少容納200輛小型車，還要能跨越台14甲線直接串連建物至對面的步道票口，讓遊客安全通行；場方則將連同其他公有停車場，同步研擬計時收費措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言