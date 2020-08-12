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清境農場南商圈太簡陋 退輔會、縣府將合作整頓

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣清境農場青青草原南商圈設施老舊簡陋，衛生環境也堪慮。記者賴香珊／攝影
南投縣清境農場青青草原南商圈設施老舊簡陋，衛生環境也堪慮。記者賴香珊／攝影

南投縣仁愛鄉清境農場是國內旅遊熱點，但其青青草原南商圈卻很簡陋，衛生環境堪慮，場方規劃與縣府合作興建多功能立體停車場，也改善當地停車問題；經縣府函覆同意，雙方將簽訂合作備忘錄，預計明年完成設計，後年發包動工興建。

退輔會清境農場指出，青青草原南端商圈鄰近清境高空觀景步道，更是前往觀山牧區、青青草原必經之處，旅遊人潮密集，但過去商圈規劃開放，攤販集中區僅搭蓋帆布棚架或大陽傘，設施較簡陋也不耐風雨，空間開放也衍生環境衛生問題。

為改善商圈環境及周邊停車問題，清境農場去年向南投縣府提出「青青草原南商圈計畫」盼合作推動整頓，規畫由農場提供土地、編列經費，委託縣府代辦發包督工，共同興建結合餐飲、休憩、停車等多功能立體停車場，粗估經費約2億元。

縣府表示，近期已函覆清境農場同意共推南商圈整頓計畫，後續將邀場方對多目標建物細部設計、未來完工營運等細項進行研擬，並簽訂雙方合作備忘錄；場方也盼加速合作腳步，在今年底前簽署，明年完成規畫設計，後年正式發包動工。

針對多目標立體停車場興建方向，縣府初步規劃除餐飲、諮詢、展售等多功能服務，至少容納200輛小型車，還要能跨越台14甲線直接串連建物至對面的步道票口，讓遊客安全通行；場方則將連同其他公有停車場，同步研擬計時收費措施。

南投縣清境農場青青草原南商圈設施老舊簡陋，衛生環境也堪慮。本報資料照片
南投縣清境農場青青草原南商圈設施老舊簡陋，衛生環境也堪慮。本報資料照片
南投縣清境農場青青草原南商圈設施老舊簡陋。本報資料照片
南投縣清境農場青青草原南商圈設施老舊簡陋。本報資料照片

清境 停車場

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