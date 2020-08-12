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女子想拿大甲媽壓轎金求讓她前男友回頭 網友勸找月老

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮說，大甲媽壓轎金是保平安物。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮說，大甲媽壓轎金是保平安物。記者游振昇／攝影

一名女子在臉書問大家，她想拿大甲媽壓轎金求媽祖，讓她前男友能回頭，不知是否有用，許多網友都說她將壓轎金用錯地方，有人勸她找月老，大甲鎮瀾宮表示，壓轎金是媽祖每年遶境時才有，保平安用。

女子在臉書說，她想拿大甲媽壓轎金求媽祖，讓她前男友回她身邊，還請媽祖讓她前男友，和現任女友吵架，她問大家：這樣不知有沒有用？許多網友都勸她，挽回感情不能靠壓轎金，也有人勸她檢視二人感情是否值得挽回，更有人直接表明「媽祖不會管這種事，求月老吧，加油。」

鎮瀾宮表示，大甲媽每年遶境進香，在各宮廟停駕時，神轎不可直接放地上，因此各宮廟都會準備長板凳，神轎下墊著壽金再停放板凳上，以示尊敬，一般信徒都相信，這些壽金即壓轎金和媽祖最接近，能帶來平安，所以每年大甲媽遶境途中，壓轎金成為信徒爭相索取的寶物。

一名子在臉書問大家，她想拿大甲媽壓轎金求媽祖，讓她前男友回頭。圖／取自臉書
一名子在臉書問大家，她想拿大甲媽壓轎金求媽祖，讓她前男友回頭。圖／取自臉書

媽祖 遶境 神轎

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