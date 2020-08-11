神岡大夫第自辦重劃區疑遭埋廢棄物 議員率隊開挖受阻

台中市神岡區大夫第自辦重劃區，地主有上百戶，爭議不斷。台中市議員徐瑄灃接獲民眾檢舉，指土地疑遭掩埋廢棄物，今日會同相關單位到場會勘，並調派怪手欲進場開挖，但重劃會地主質疑開挖不合法，且上周已開挖，再挖恐影響地基，堅持不讓機具進入，雙方僵持1個多小時，氣氛緊張，最後機具才撤離現場。

神岡大夫第自辦重劃區，重劃範圍約1.7公頃，從2012年啟動重劃以來就爭議不斷。有民眾檢舉重劃區內遭掩埋廢棄物，地政局日前行文重劃會配合調派怪手開挖，但開挖4公尺並未發現廢棄物。

議員徐瑄灃接獲民眾檢舉，認為上次開挖4公尺不夠深，今天再邀集相關單位到場會勘，並調派怪手欲進場開挖，希望開挖6至8公尺深。但部分地主質疑不合法，且再開挖恐影響地基，阻擋怪手進入，雙方僵持1個多小時，甚至有人高喊「罷免徐瑄灃」，幸好有警方在場疏導，並未發生衝突。

徐瑄灃服務處表示，因為接獲民眾陳情，認為上次開挖不夠深，今日才調派更大型的機具欲進場開挖，由於部分地主反對，最後並未開挖，對於民眾高喊罷免則表示尊重。