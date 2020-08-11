米其林必比登台中21家 盧秀燕：多家平民美食她是常客
「米其林指南」首度插旗台中，今率先公布「必比登推介」台中21家美食餐廳與小吃上榜，市長盧秀燕開心分享。她說，米其林推薦名單勾勒出台中特色美食，涵蓋台中特色滷豬腳、台灣麵食等，還有上海江浙、印度料理，不少台中人熟悉的平價美食，盧秀燕説，歡迎民眾到台中品嘗米其林必推美食。
受矚目的「台北台中米其林指南2020」8月24日揭曉，今日率先公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，首次將台中納入必推名單，包括范記金之園、東山棧、富鼎旺丶富狀元豬腳、富貴亭、東方龍、彭城堂、溫叨、三喜食堂、馨苑、阿坤麵、台客燒肉粥、尚牛二館、上海未名麵點、Gubami、淇里思丶陸園、新月梧桐、沁園春、京華煙雲、滬舍餘味，共21家上榜。
盧秀燕說，米其林第一波公布的「必比登推介」是平價版美食指南，涵蓋台式砂鍋粥、上海江浙菜、印度料理等，更納入台中代表美食「特色滷豬腳」，像富鼎旺（中區）、富狀元豬腳，口感Q彈、入口即化、香味十足，她就是常客；另還有超過 50 年歷史的中區美食「阿坤麵」讓人口水直流，她一定要找機會再品嘗一番。
盧市長歡迎各地遊客到台中品嘗米其林必推名單，8月底前來，不僅能享受美食，更能參與台中購物節，消費滿500元登錄發票就可抽獎，有機會抽中千萬豪宅、10萬元現金、電動機車等多樣好禮。
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